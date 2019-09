En vivo: J.J. Urquiza vs. Defensores Unidos por la Primera B

Tras la suspensión por mal tiempo del lunes, J.J. Urquiza recibirá en la tarde de martes al puntero Defensores Unidos de Zárate (CADU) por la quinta fecha del torneo de la Primera B Metropolitana, en un partido que comenzará a las 15:30 en cancha de Argentino de Merlo (el Jota hace de local) y que será dirigido por el árbitro Germán Bermúdez. El juego será a puertas cerradas y e podrá ver en vivo online en esta página con transmisión de El Cadu Online.

J. J. Urquiza no ha tenido hasta el momento un buen comienzo de temporada. El equipo de Caseros no pudo ganar en lo que va del torneo, y apenas marcó dos goles en los cuatro partidos que disputó. Lo positivo es que hace dos que no pierde, pero necesita el triunfo.

Para este partido, Daniel Sagman recuperará a Maximiliano Barreiro, quien cumplió sus dos fechas de suspensión y está listo para ingresar por Lucas Reynoso. En tanto Antony Alonso se ganaría su lugar en el once inicial en lugar de Lautaro Schinnea.

Volver a la cima

El Celeste buscará continuar como líder del campeonato e invicto. Hasta el momento Tristán Suárez quedó puntero con un partido más que el conjunto zarateño.

En cuanto al equipo que pondrá en cancha Darío Lema, volverá a la titularidad Arturo Ordano, luego del desgarro, en reemplazo de Agustín Gómez.

Probables formaciones

J.J. Urquiza: Esteban Ruiz Díaz; Maximiliano Barreiro, Rodrigo Cáseres, Iván Zafarana, Mariano Díaz; Nicolás Nobile, Walter Lugo, Marcelo Pappano; Damián Bogado; Antony Alonso y Sebastián Montero.



Defensores Unidos: Juan Figueroa; Lucas Monzón, Joel Ghirardello, Alfredo Resler y Arturo Ordano; Mauro Bustos, Julián Giménez Pilutik y Damián López Samaniego; Franco Tisera, Nicolás Toloza y Mateo Escobar.

Hora: 15:30.

Con información de Solo Ascenso.