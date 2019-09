Ribodino es récord en el circuito de Posadas

En la transmisión televisiva del equipo Carburando, Luciano Ribodino #4, había anunciado que intentaría quebrar su propio récord (1. 01.400 milesimas) en la final de la 5ta. fecha de la categoría Superbike disputada en el Autodromo Rosamonte de Posadas. El sábado, en la jornada de clasificación había batido dos veces su anterior plus marca señalada en 2018 (1. 01.99 milesimas para recorrer los 2.470 metros). Finalmente, con el registro de 1. 01. 400, Ribodino se adueñaba por segundo año consecutivo de una nueva pole position.

Esta tarde, el piloto de San Francisco volvió a hacerlo. Tras una largada bestial, comenzó a tirar fuerte para imponer el ritmo de una final que tuvo a rienda corta las 18 vueltas. En el tercer giro, imprimió un ritmo violento para señalar un nuevo récord del trazado misionero con un cronos de: 1. 01. 345 milesimas.

Ribodino declaró en la Conferencia de Prensa pos carrera: “Posadas es un circuito que me cae bien. Siempre me sentí cómodo desde la primera vuelta. Las veces que me tocó correr aquí siempre me fue bien... Hoy traté de hacer un buen ritmo pero dependía de una buena largada. A medida que pasaban las vueltas, me dediqué a marcar diferencias y no tenía ganas de aflojar, seguí tirando fuerte hasta el final. Si bien soy cordobés, represento al equipo de la provincia, el Rosamonte Racing, y la gente me brinda tanto cariño que me hace sentir local... Feliz de haber logrado un nuevo récord del trazado”.

Fuente: Carburando