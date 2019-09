Scaloni: "Si sólo pensara en los resultados, la convocatoria hubiese sido distinta"

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, habló en conferencia de prensa previa al amistoso ante México del martes a las 23.00 en Texas y habló de lo que busca en esta fecha FIFA con los jugadores.

"Nos vamos a enfrentar a una selección de cierto nivel, que va a ser una de las mejores en el corto tiempo. Tiene grandes jugadores y un entrenador con un concepto y una idea de juego bastante clara. Es una buena medida para ver a los jugadores de esta convocatoria a ver cómo responden a este partido con las condiciones que nos vamos a encontrar mañana. México es local y será una buena prueba de cara a lo que viene para nosotros", expresó el DT, que no confirmó el equipo debido a que hay algunos jugadores en duda y esperará hasta mañana para ver si podrán estar.

"En relación a la fecha FIFA, la tomamos como una prueba para muchos y la siguiente será bastante más seria, para cuando llegue la fecha de noviembre tener decidido todo lo que va a venir por los puntos. No digo que se acaben las pruebas, pero esta fecha la tomamos para ver realmente quién está capacitado para jugar", deslizó. "Si solo pensáramos en sacar resultados, la convocatoria hubiera sido diferente. No tengo dudas. En gente que ya conoce lo que queremos y que sepa a qué vamos a jugar. Pero quedaría la sensación de que hay chicos jóvenes que pueden dar mucho. El resultado es importante pero en esta fecha no es trascendental. Creemos que es muy buena para ver dónde estamos parados", agregó más tarde.

Sobre los conceptos a mejorar, declaró que "en un momento del partido con Chile perdimos el control del juego. El equipo se había juntado un día antes y muchos son jóvenes. Es difícil mantener el ritmo durante gran parte de juego. México lleva el control del partido y nosotros también. Esperemos tener el control nosotros. Lleva tiempo, sobre todo con los nuevos que han venido. Ante un rival complicado esperamos llevarlo a cabo", aseveró. "Vamos a ir por la misma línea de juego, matizar algunas cosas y vamos a ver cómo lo asimilan. En la Copa se jugó de una cierta manera porque había otros jugadores, tratamos de hacer prácticamente lo mismo con otras características de jugadores y esperemos que suceda", añadió.

Más tarde fue consultado sobre el funcionamiento ideal. "Yo no sé si hay un entrenador que después de un partido quede del todo contento. Lo importante es intentar hacer lo que se plasma en los entrenamientos. En una situación de pocos entrenamientos y cambios de jugadores es difícil encontrar un ideal de juego. Hicimos entrenamientos positivos con todos al 100% solo el martes pasado y ayer. Para encontrar un idea de funcionamiento es complicado. Lo importante es que intenten hacerlo, después si no sale se intentará corregir", concluyó Scaloni.

Fuente: TyC Sports