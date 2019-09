Licencia de conducir: un 10% de los conductores sufre un “bochazo”

Se destacan los iniciales que buscar su primer carnet y los mayores de 70, quienes no pasan el apto físico. Por otra parte, desde mayo de este año los adolescentes de 15 y 17 años también pueden obtener su licencia solo para conducir dentro de la ciudad.

Alrededor de 120 personas sufren un “bochazo” cuando intentan obtener por primera vez o renovar la licencia de conducir en la Dirección Municipal de Tránsito. Es el 10 por ciento de los 1200 que se llegan a esta oficina cada mes.

En mayor medida, la negativa la sufren personas mayores de 70 años que están obligadas a renovar el carnet de manera anual. Las causas son problemas de audición o de vista, es decir físicas que impactan luego en la conducción. En el caso de los principiantes, se destacan errores en el examen teórico y también cuestiones prácticas como, por ejemplo, no haber aprendido aun a estacionar.

Gustavo Remi, a cargo del área de licencia de conducir en el municipio, contó a El Periódico que en el caso de los iniciales se les vuelve a dar una oportunidad dentro de los diez y quince días posteriores al examen: “Hay casos de iniciales que no aprueban, entonces se les da una segunda oportunidad para que vuelvan. Las causas son que no supieron estacionar o no cumplieron con reglamentaciones como ponerse el cinturón, poner la luz de giro y conservar la derecha”.

Respecto a los adultos mayores, sostuvo que suelen darse los mayores inconvenientes. “El que no tiene problemas con la parte de audiometría y de manejo se le otorga la licencia para dentro y fuera del ejido urbano. Después está el otro que no cumple con ciertos requisitos, visual o la parte de audiometría más la conducción. Tenemos problemas porque hay gente que no se lo podemos dar fuera del ejido urbano”, reconoció. En estos casos apelan a que un médico de cabecera firme un certificado médico y se convierta en responsable de la decisión de que salga a la ruta.

Según Adrián Bonavita, director de Policía Municipal, “cuando una persona pasa los 70 años los reflejos psicomotrices están disminuidos; en la ciudad es corta la distancia por el flujo vehicular, las encrucijadas y avenidas. Pero en ruta los problemas se agravan”.

En este contexto, el funcionario aclaró que el objetivo es mejorar las condiciones de manejo y agregó que "a veces la gente se enoja pero la realidad es que muchos demuestran no estar capacitados para conducir".

Las licencias se renuevan cada cinco años entre los 21 y 45 de edad; cada cuatro entre los 46 y 60; cada tres entre los 60 y 70 y de esta última en adelante la renovación se vuelve anual. Claro que, ante cuestiones físicas como hipoacusia o visión monocular, entre otras, el carnet en edades más tempranas tiene menor vigencia.

El costo es de 680 pesos para cualquier tipo de vehículo. En el caso de que sean dos, por ejemplo auto y moto, en el segundo se hace un descuento del 50 por ciento.

Curso para conductores de 15 y 17 años

Por otro lado, desde el mes de mayo la Municipalidad de San Francisco lleva adelante un curso de aspirante a conductor para adolescente de 15 y 17 años que llegan a sacar su primera licencia, para motos de 50 cc y para autos, respectivamente. Solo es para que manejen en el ejido urbano, por eso es una licencia municipal. No pueden salir a la ruta ni tampoco les sirve para manejar dentro de otra localidad, como el caso de Frontera.

“Los interesados deben venir con los padres acompañados para su autorización. Lo hicimos para que estos chicos no se mezclen con gente mayor que también puede venir por primera vez a sacar la licencia, son distintas experiencias”, remarcó Bonavita.

Los interesados deben solicitar un manual con información sobre reglas de tránsito y manejo que se entrega en la misma dirección. Las charlas y exámenes teórico y práctico se dan solo los viernes.

“Es un manual diferente al que baja la Provincia (donde está adherido el municipio), porque en este caso es exclusivo de San Francisco”, aclaró el funcionario.

Sobre cómo llegan los jóvenes respecto a la información sobre leyes de tránsito, Bonavita señaló que llegan con conocimientos que traen de las campañas de educación vial que realiza el municipio en las escuelas.

En el mes de agosto fueron diez jóvenes quienes sacaron su primera licencia para circular dentro de San Francisco. En estos casos, el costo es 480 pesos y sigue la misma lógica con el descuento del 50 por ciento en una de las licencias si se saca tanto para auto como para motocicletas.