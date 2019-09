Resultados de la sexta fecha de la Liga Juvenil

La Liga Juvenil cumplió este domingo con su sexta fecha del torneo Clausura, jornada que tuvo lugar en las canchas de La Hidráulica, Iturraspe y La Milka.

Resultados

Cancha de Iturraspe

Antartida Arg. 0-1 Def. de Iturraspe (sub 14)

Def. de Iturraspe 2-1 Huracán (sub 16)

Cancha de La Hidráulica

La Hidráulica "B" 1-3 Juventud Verde (sub 14)

Brown 5-0 Juventud Blanco (sub 14)

Dep. Las Malvinas 3-4 La Hidráulica ( sub 16)

Cancha de La Milka

Crecer 1-2 Estrella Verde (sub 14)

La Milka 2-1 Def. de Sportivo (sub 14)

Antártida Arg. 5-2 La Milka (sub 16)

Libre: La Hidráulica "A" (sub 14) // Juventud Unida (sub 16)