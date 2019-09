Así quedaron las tablas tras la segunda fecha del Federal A

Este domingo se disputó gran parte de la segunda fecha del torneo Federal A donde Sportivo Belgrano empató con Güemes de Santiago del Estero. La "verde" es uno de los invictos de la Zona Norte y el único líder es Unión de Sunchales que ganó los dos partidos que jugó.

En la Zona Sur hay tres punteros, todos de cuyo.

Zona Norte

DOM | Gimnasia (Concep. del Uruguay) 2-1 Sp. Las Parejas

Árbitro: Adrián Franklin

DOM | Def. de Belgrano (Va. Ramallo) 2-0 San Martín (Formosa)

Árbitro: Maximiliano Mascheroni

DOM | Central Norte 0-0 Sarmiento (Resistencia)

Árbitro: Francisco Acosta

DOM | Unión (Sunchales) 3-0 Def. de Pronunciamiento

Árbitro: Santiago Ascenzi

DOM | Crucero del Norte 1-2 Douglas Haig

Árbitro: Guillermo González

DOM | Sportivo Belgrano 1-1 Atl. Güemes

Árbitro: Federico Guaymas Tornero

MAR | 21.15 hs Chaco For Ever vs Boca Unidos

Árbitro: Carlos Córdoba

LIBRE: Juv. Unida (Gualeguaychú)

Zona Sur

DOM | Círculo Deportivo 1-1 Huracán de Las Heras

Árbitro: Sergio Testa

DOM | Camioneros 0-0 Olimpo

Árbitro: Lucas Novelli Sanz

DOM | Cipolletti 2-2 Sp. Peñaol (San Juan)

Árbitro: Fernando Marcos

DOM | Juv. Unida (San Luis) 1-1 Sansinena

Árbitro: Jonathan Correa

DOM | Dep. Maipú 2-1 Sp. Estudiantes (San Luis)

Árbitro: César Ceballos

DOM | Sp. Desamparados 1-0 Sol de Mayo

Árbitro: Gastón Brizuela

POSTERGADO: Villa Mitre (Bahía Blanca) vs Dep. Madryn

LIBRE: Ferro (Gral. Pico)

Tablas de posiciones

Zona Norte

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Union (S) 6 2 2 0 0 5 0 5 2 Sarmiento (R) 4 2 1 1 0 2 0 2 3 Chaco For Ever 3 1 1 0 0 2 0 2 4 Gimnasia (CdU) 3 2 1 0 1 3 3 0 5 Crucero (M) 3 2 1 0 1 2 2 0 6 Defensores (VR) 3 2 1 0 1 2 2 0 7 Douglas Haig 3 2 1 0 1 2 3 -1 8 San Martin (F) 3 2 1 0 1 2 3 -1 9 Central Norte (S) 2 2 0 2 0 1 1 0 10 Sp. Belgrano (SF) 2 2 0 2 0 1 1 0 11 Juv. Unida (G) 1 1 0 1 0 1 1 0 12 Sp. Las Parejas 1 2 0 1 1 1 2 -1 13 Guemes (SdE) 1 2 0 1 1 1 3 -2 14 Boca Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Defensores (P) 0 2 0 0 2 0 4 -4

-Los 6 primeros clasifican al Hexagonal por el ascenso de esta zona.

-El ultimo de la zona desciende al Regional Federal.

Zona Sur

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Dep. Maipu 4 2 1 1 0 2 1 1 2 Huracan (LH) 4 2 1 1 0 2 1 1 3 Desamparados 4 2 1 1 0 1 0 1 4 Cipolletti 2 2 0 2 0 3 3 0 5 Sp. Peñarol (SJ) 2 2 0 2 0 2 2 0 6 Circulo Dep. (O) 2 2 0 2 0 1 1 0 7 Sansinena (GC) 2 2 0 2 0 1 1 0 8 Camioneros 2 2 0 2 0 0 0 0 9 Olimpo 2 2 0 2 0 0 0 0 10 Ferro (GP) 1 1 0 1 0 1 1 0 11 Villa Mitre (BB) 1 1 0 1 0 1 1 0 12 Dep. Madryn 1 1 0 1 0 0 0 0 13 Estudiantes (SL) 1 2 0 1 1 2 3 -1 14 Juv. Unida (SL) 1 2 0 1 1 1 2 -1 15 Sol de Mayo (V) 0 1 0 0 1 0 1 -1

-Los 6 primeros clasifican al Hexagonal por el ascenso de esta zona.

-El ultimo de la zona desciende al Regional Federal.

