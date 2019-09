Emoción y lágrimas en la presentación de Maradona en Gimnasia

Diego Maradona ingresó al estadio Juan Carmelo Zerillo y se mostró muy emocionado por lo vivido en Gimnasia y Esgrima La Plata. El '10' se convirtió en entrenador del 'Lobo' platense y fue recibido por una multitud en la casa de Gimnasia. Maradona lloró en el ingreso cuando vio a todo el público gritando su nombre.

EL PRIMER ENCUENTRO



Diego Armando Maradona ya está en el vestuario de Gimnasia charlando con los jugadores. ¡Se viene la primera práctica!



“No soy un mago, hay que trabajar. A mi me gusta trabajar. Hay que ser inteligentes para ganar los partidos, y los vamos a ganar”, arrancó el Diego.

"Les prometo que este grupo va a ser un ejemplo. Ustedes, los hinchas, nos van a dar el plus para ganar los partidos... y los vamos a ganar", siguió el Diez.

"Les aseguro que vamos a dejar la vida. Cuando el equipo salga a la cancha se va a matar por toda esta gente. Les doy mi compromiso que voy a venir a todos los entrenamientos, no como dice algún gil periodista. Y a los jugadores, el que no entrena o no corre, ¡no juega!", avisó Maradona en el momento en que un grupo de hinchas invadió el campo de juego para acercarse al ídolo.

Y cerró: "A los de enfrente no les digo nada. Soy respetuoso. No como ellos que no lo son".

Enseguida y visiblemente emocionado, Maradona se abrazó a Sebastián Méndez, el Gallego, quien será su mano derecha en esta nueva aventura en el fútbol argentino al frente de un club que necesita de su impronta para salir de la zona roja de los promedios. Y paso a paso recorrió la cancha para saludar de cerca a las tribunas en medio de una ebullición de fuegos artificiales.

A las 14.15, al compás de la canción que popularizó Rodrigo en honor al líder del campeón del mundo en México 86, Maradona reunió a sus jugadores en un costado del campo de juego, frente a la platea Néstor Basile, y comenzó a hablarles.

A las 14.22, al ritmo del ruego de los hinchas de "el domingo, cueste lo que cueste", Diego volvió a saludar a su cuerpo técnico y al mejor estilo Marcelo Bielsa, se sentó en una heladera portátil para comenzar a supervisar el entrenamiento.

El debut oficial de Maradona como entrenador de Gimnasia será el próximo domingo ante Racing como local. Es una incertidumbre si el partido se disputará en el estadio del 'Lobo' o en el Único de La Plata.