En vivo: Crucero del Norte vs Douglas Haig por el Federal A

Luego de lo que fue la victoria en Pronunciamiento ante Defensores, Crucero Del Norte tendrá su debut jugando en Santa Inés, con el objetivo de un nuevo triunfo que lo mantenga con puntaje perfecto en el certamen. Miralo en vivo online con transmisión de La Gloria o Devoto.

Pero no será fácil para el conjunto dirigido por Sandro Bárbaro, ya que enfrente estará Douglas Haig de Pergamino, el Fogonero que intentará recuperarse de la derrota que sufrió ante Chaco For Ever en el debut.

Por la segunda fecha del Torneo Federal A y su Zona Norte, el Colectivero será local de Douglas Haig este domingo desde las 17.00 horas y con el arbitraje de Guillermo González de Resistencia.

En cuanto al armado del equipo, como es habitual en entrenador Sandro Bárbaro no confirmó su alineación titular, pero todo indica que no realizará modificaciones con relaciones a los que jugaron ante DEPRO.

En busca de revancha

Después de lo que fue la derrota como local ante Chaco For Ever, Douglas Haig de Pergamino está con sed de revancha y deberá buscar los tres puntos en condición de visitante, en una parada más que complicada.

Tres modificaiones realizará Sergio Arias en su alineación titular, con relación al equipo que cayó en el debut ante For Ever. Iván Senegalles, Damián Bastianini y Juan Aguirre, ingresarán por Juan Cruz Marrone, Esteban López y Ezequiel Gaviglio, lesionado.

Probables formaciones

Crucero del Norte: Marcos Argüello; Agustín Bellone, Richard Rodríguez, Cristian Sain, Sebastián Aranda; Francisco De Souza, Nicolás Fassino, Rodrigo Ramírez, Pablo Motta; Álvaro Klusener y Ulises Silveira.

Douglas Haig: Fabricio Henricot; Rodrigo Cháves, Martín Pucheta, Brian Flores, Damián Senegalles; Gabriel Solís, Damián Bastianini; Juan Aguirre, Ricardo Villar, Franco Coronel; y Pablo Mazza.

Hora: 17