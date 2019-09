Una joya en San Francisco

En 1963 las Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME), que era un conglomerado de fábricas argentinas creado en 1951 por Juan Domingo Perón para promover la fabricación de aeronaves y automóviles, comenzó a fabricar la quinta serie de las motos Puma 200 cc.

Sin embargo, el comienzo de las privatizaciones y la caída de la industria nacional hicieron que haya pocas unidades en la calle. En 1964 se fabricaron 745, pocas quedan en la actualidad y una de ellas está en San Francisco.

Se trata de la Puma 200 cc. restaurada de Edgardo Canalis, vecino de la ciudad, que tiene el 99% de las piezas originales. “La moto la compró mi viejo en el ‘64, yo era chiquito y vivía en Luxardo”, recordó. “Después me vine a estudiar a San Francisco, años más tarde me fui a estudiar a Córdoba y después me fui a Formosa. Me olvidé y ni me acordaba que existía la moto. Era de mi papá y de mis tíos, que ya todos murieron. En 1998 mi tía me pregunta si no la quería, me dijo que estaba tirada en el campo. Bueno, me acordé y la fui a buscar con la camioneta”, explicó Edgardo.

“Conseguí todos los papeles, las patentes, mi viejo tenía todo muy ordenado, me fui al registro en aquella época y la empadroné a mi nombre, me dieron la patente nueva así que eso le da más valor a la moto”, dijo Canalis.

Conseguir repuestos

Canalis contó que actualmente, con el avance de las redes sociales, es más sencillo conseguir los repuestos, pero en 1998 era algo complicado. “Conseguí algunas cosas en San Francisco, en un local que estaba al frente del Sanatorio San Justo, ahí me dieron una tarjeta para ir a Córdoba, en barrio Alberdi, a un lugar que ni cartel tenía, ahí me regalaron el manual de despiece y algunas cosas que necesitaba”, explicó.

A la vez, mencionó: “Creo que ahora es más fácil conseguir las cosas, antes era de boca en boca, ahora hay varios grupos de motos Puma donde vos ponés qué necesitás y enseguida te contesta gente. En esa época no había nada”.

Una locura que no fue “La tenía casi vendida, venían a comprármela desde un pueblo de acá cerca, pero mi yerno me dijo que no la venda, que quede en la familia. Menos mal, ahora va a quedar para mi futuro nieto Ramiro”, señaló Canalis.