Agenda deportiva del fin de semana

SABADO 7

Voley | Torneo Nacional “Juan Manuel Almada” | El Tala

Fútbol | Liga Regional Inferiores – 2° fase | 1° fecha

13 hs Antártida Arg. vs Sarmiento [T. Clasificatorio]

13 hs Proyecto Crecer vs Cult. Arroyito [T. Campeonato]

13 hs Atl. Santa Rosa vs Sportivo Belgrano [T. Campeonato]

Fútbol | Baby Fútbol – Torneo Clausura | 8° fecha

13.15 hs Barrio Cabrera vs Dep. Sebastián

13.15 hs Dep. El Trébol vs Dep. Oeste

13.15 hs Los Albos vs DMD Freyre

13.15 hs Gral. Savio vs Los Andes

13.15 hs Dep. Josefina vs CD River

13.15 hs 2 de Abril vs Tarzanito

13.15 hs Inf. Xeneize vs Belgrano

13.15 hs Barrio Jardín vs Tiro y Gimnasia

Hockey | Liga Local – Inferiores | Antártida Arg.

13 hs Impetu vs Iturraspe

14 hs Polideportivo San Fco. vs Las Lobas

15 hs Decima / Novena / Octava

Hockey | Federación Cordobesa – torneo Promoción B2 | 2° fecha

16.30 hs San Francisco RC vs La Salle HC

DOMINGO 8

Voley | Torneo Nacional “Juan Manuel Almada” | El Tala

Fútbol | Baby – Relámpago General Savio (Cat. 2007) | 1° fase

9 hs Inf. Xeneize vs Tarzanito

9.40 hs DMD Freyre vs Barrio Jardín

10.20 hs Dep. El Trébol vs Estrella del Sur

11 hs Barrio Cabrera vs El Faisán

11.40 hs Belgrano vs Dep. Norte

12.20 hs Los Andes vs CD River

13 hs Gral. Savio vs Los Albos

13.40 hs Dep. Oeste vs Tiro y Gimnasia

14.20 hs Dep. Josefina vs 2 de Abril

Hockey | FOSH – Damas Zona Córdoba |San Fco. RC

12.30 hs Dep. Libertad vs Huracán (Las Varillas)

17 hs Dep. Libertad vs San Miguel (Arroyito)

Fútbol | Baby Fútbol – Torneo Clausura | 7° fecha

13.15 hs Belgrano vs 2 de Abril

13.15 hs CD River vs Dep. Norte

13.15 hs DMD Freyre vs El Trébol

13.15 hs Dep. Oeste vs Barrio Cabrera

13.15 hs Dep. Sebastián vs El Faisán

13.15 hs Estrella del Sur vs Gral. Savio

13.15 hs Los Andes vs Los Albos

13.15 hs Tarzanito vs Dep. Josefina

13.15 hs Tiro y Gimnasia vs Inf. Xeneize

Fútbol | Liga Regional – Decagonal A | 6° fecha

14 hs Sportivo Belgrano vs Cult. La Francia

Rugby | UCR – Torneo Permanencia | 5° fecha

16.30 hs San Francisco RC vs Soc. La Carlota

Fútbol | Liga Rafaelina – Primera B Zona Sur | 3° fecha

17 hs Dep. Josefina vs La Hidráulica

Fútbol | Liga Regional – Decagonal B | 5° fecha

17 hs Bartolomé Mitre vs Proyecto Crecer

Fútbol | Liga Regional – Repechaje A | 6° fecha

17 hs Antártida Arg. vs Independiente

Fútbol | Federal A – Zona Norte | 2° fecha

17.30 hs Sportivo Belgrano vs Atl. Güemes