Stephen King y una foto tomando un mate de Independiente

Un detalle en una de las escenas de It: capítulo 2 , en la que participa el novelista, causó furor entre los hinchas del rojo. Mirá.

"It: capítulo 2" tuvo su estreno este jueves en los cines del el país y obviamente, en el Radar de San Francisco. La película de terror basada en la novela de Stephen King promete ser aún más aterradora que la primera.

Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención de todos los espectadores argentinos y especialmente de los hinchas de Independiente. En la misma se puede ver al propio autor de la novela con un mate con el propio escudo del "Rojo".

"Sí, el escudo más lindo de todos aparece en @ITMovieOfficial. Sí, lo sostiene una leyenda. No, no suma estrella. Pero está buenísimo. Grande, Andy Muschietti ???? #ItCapitulo2 #TodoRojo ??", escribió la cuenta oficial de Twitter de Independiente.

Sí, el escudo más lindo de todos aparece en @ITMovieOfficial. Sí, lo sostiene una leyenda.



No, no suma estrella. Pero está buenísimo. Grande, Andy Muschietti 🙌🏻

#ItCapitulo2 #TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/24Dq5w890V — C. A. Independiente (@Independiente) September 6, 2019

Esto tiene una clara explicación. Es que el director del filme es el argentino Andrés Muschietti, confeso hincha del "Rojo".

Andy, junto a Bárbara, su hermana productora, está radicado en Estados Unidos y nunca ocultó su fanatismo por Independiente. Incluso, el propio Andy contó en una conferencia de la avant premier de la película, la anécdota del mate y cómo pensó en utilizarlo en el filme.

"Soy de Independiente y el mate me lo regaló una fan hace dos años. Lo tuve en la cocina dos años y me dije que lo iba a meter en la película en honor a todos los fans de Independiente", confirmó el director. Por su parte, su hermana Bárbara agregó que como no tenían yerba, tuvieron que utilizar lavanda.

Fuente: Cadena 3