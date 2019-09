Gastronómicos celebran la nueva edición de Las Noches de la Pizza

Dos días de pizzas a mitad de precio habrá este mes de septiembre en, por ahora, 20 locales gastronómicos de nuestra ciudad que ya adhirieron a la iniciativa del partido político Mejor San Francisco junto al polo gastronómico local.

"Las Noches de la Pizza", tal como se denomina la iniciativa que promueve "más movimiento, mejor para la ciudad", se llevará adelante los días martes 17 y miércoles 18 de septiembre. Durante esas jornadas, en los comercios adheridos, los vecinos podrán disfrutar de pizzas con un 50 por ciento de descuento.

Damián Bernarte, referente del partido e impulsor de la idea, valoró el trabajo con el “polo gastronómico” de San Francisco e invitó a que se sumen más comercios. “Vamos a hacer que esta edición sea nuevamente un éxito y le sirva tanto a los comerciantes como a los consumidores”.







Una buena excusa para que salga la gente

Una buena noticia resultó para los comerciantes de la ciudad que vuelva a implementarse "Las Noches de la Pizza". Desde Confitería La Palma, indicaron a El Periódico que toda excusa para que la gente salga es buena, “más en momentos complicados como el actual”.

“Nos ha ido bien anteriormente, sobre todo los segundos días que son los miércoles. Veremos si tiene la misma repercusión de otras veces este año por el momento, pero por lo general nos sorprende. Siempre está bueno hacer este tipo de cosas en conjunto”, analizaron.

En la misma sintonía opinó Nicolás Martino, de Betos Lomos, quien valoró la movida en estos momentos de crisis económica: “La situación está difícil, el 50 por ciento es un descuento muy importante, como sacar una pizza al costo, pero al hacerlo en el local se puede ganar con la bebida. La gente viene, mira la carta y prueba una pizza que no probó, por eso sirve”.

Martino calificó de “positiva” la idea y recordó que en las anteriores oportunidades hubo lleno de gente en su local.

Por último, Germán Bella, de La Colón, La Pulpería y Pepper’s (Howard Johnson) reconoció también que las experiencias anteriores fueron “muy positivas” con los tres locales que representa completos de gente.

“El tema es generar la movida, la salida de la gente, estar en la cabeza del cliente más ahora que está muy difícil; eso genera un motivo más para que la gente venga. Es positiva la acción”, expresó.

Sobre la fecha elegida, mediados de septiembre, coincidió: “Están bien elegidos días, el momento del mes. Nosotros siempre apoyamos, no dudamos en estar porque no hay peor gestión que la que no se hace, probamos y el éxito fue rotundo el año pasado”, recordó.

Sobre el escenario de crisis actual, explicó: “La semana posterior a las Paso hubo una retracción y luego se acomodó. La gente asiste los días de promociones y se ajusta, pero no se notó una merma importante. Con estos días de calor estuvo reputando un poco más”, sostuvo Bella.

Locales adheridos hasta el momento

- Resto-Bar Imperio, Bv. 25 de Mayo esq. Irigoyen.

- Club Zen, Perú esq. Iturraspe.

- Terra Resto-Bar, Bv. 25 de Mayo 1552.

- Cau Cau, Bv. 25 de Mayo esq. Lisandro de la Torre.

- Papá Ramón Café & Hamburguesas, Bv. 25 de Mayo 2112.

- La Colón, Iturraspe esq. Moreno.

- La Pulpería, Av. del Libertador Norte 79.

- Pepper’s, hotel Howard Johnson.

- La Palma, Bv. 25 de Mayo 2028.

- La Árabe, Paraguay 191.

- Perla Negra Resto-Bar, Rivadavia 570.

- Aleph Resto-Bar, Iturraspe 2265.

- Copy Shop Resto-Bar, Bv. 9 de Julio 1427.

-Juana Club Café Resto-Bar, Iturraspe 1994.

- Beto’s, Bv 9 de Julio esq. Av. Juan B. Justo.

- Hawk, Colón 58.

- La Feria Grill, Ramón y Cajal 441.

- La Tranquera, Club Unión Social.

- Maxi Kiosco Iggor, Bv. 25 de Mayo 2754.

- Mamma Mía, Mitre esq. Iturraspe.