Programación de la 2° fecha del Federal A

Se dio a conocer la programación de la segunda fecha del torneo Federal A donde Sportivo Belgrano recibirá a Güemes de Santiago del Estero el domingo a las 17.30. El árbitro del partido será Federico Guaymas Tornero de Salta, acompañado de Víctor Rojas Aguirre y Sergio Pérez, ambos de Corrientes.

La "verde" viene de igualar 0 a 0 con Sportivo Las Parejas en el inicio del torneo y buscará aprovechar la localía para sumar la primera victoria del torneo.

El resto de la programación será la siguiente:

Zona Norte

DOM | 15.30 hs Gimnasia (Concep. del Uruguay) vs Sp. Las Parejas

Árbitro: Adrián Franklin

DOM | 16 hs Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs San Martín (Formosa)

Árbitro: Maximiliano Mascheroni

DOM | 17 hs Central Norte vs Sarmiento (Resistencia)

Árbitro: Francisco Acosta

DOM | 17 hs Unión (Sunchales) vs Def. de Pronunciamiento

Árbitro: Santiago Ascenzi

DOM | 17 hs Crucero del Norte vs Douglas Haig

Árbitro: Guillermo González

DOM | 17.30 hs Sportivo Belgrano vs Atl. Güemes

Árbitro: Federico Guaymas Tornero

MAR | 21.15 hs Chaco For Ever vs Boca Unidos

Árbitro: Carlos Córdoba

LIBRE: Juv. Unida (Gualeguaychú)

Zona Sur

DOM | 15 hs Círculo Deportivo vs Huracán de Las Heras

Árbitro: Sergio Testa

DOM | 15.30 hs Camioneros vs Olimpo

Árbitro: Lucas Novelli Sanz

DOM | 15 hs Cipolletti vs Sp. Peñaol (San Juan)

Árbitro: Fernando Marcos

DOM | 16 hs Juv. Unida (San Luis) vs Sansinena

Árbitro: Jonathan Correa

DOM | 17.30 hs Dep. Maipú vs Sp. Estudiantes (San Luis)

Árbitro: César Ceballos

DOM | 19 hs Sp. Desamparados vs Sol de Mayo

Árbitro: Gastón Brizuela

POSTERGADO: Villa Mitre (Bahía Blanca) vs Dep. Madryn

LIBRE: Ferro (Gral. Pico)