Bahamas: refugió en su casa a 97 perros callejeros durante el paso del huracán

"Rezo por las otras islas que tienen daños inimaginables y no veo cómo ningún perro o ser vivo pudo haber sobrevivido fuera. Mi corazón está con ellos", escribió la mujer.

El huracán Dorian causó estos días en Bahamas la peor catástrofe de la historia del archipiélago que dejó al menos cinco muertos, 21 heridos y arrasó con más del 45 por ciento de las viviendas, dejando alrededor de 60 mil personas con necesidad de ayuda humanitaria. En medio del caos, una mujer decidió hacer algo por aquellos que no podían "prepararse" ante la llegada del devastador huracán.

Chella Phillips abrió las puertas de su casa para recibir a 97 perros abandonados, de los cuales 79 estuvieron dentro de su dormitorio. "Ha sido una locura desde anoche", relató la mujer en una publicación en Facebook el domingo por la tarde.

No obstante, no sólo los albergó sino que se preocupó para que los huéspedes estuvieran cómodos. En esta línea, tomó medidas para hacer que el interior de su casa sea más agradable para los animales, poniendo música, encendiendo el aire acondicionado e incluso colocando jaulas, que le donaron sus vecinos, para "los asustados y los enfermos".

Según publicó en Facebook, una vez con los perros en su casa, Phillips hizo las barricadas en el exterior de la vivienda para que soportara el paso de Dorian, un huracán de categoría 5 de lento movimiento. En un momento del fin de semana, la mujer contó que perdió la electricidad y que el agua de la inundación llegó a su casa, pero que todos los habitantes -humanos y caninos- estaban bien.

Vocación con los perros

El gesto de amor de Phillips para con los perritos callejeros no empezó el pasado fin de semana. La mujer dirige en Bahamas un refugio para perros sin hogar llamado "The Voiceless Dogs of Nassau, Bahamas". El día en que decidió abrir las puertas de su casa para recibir a los casi 100 animales, coincidió con el cuarto aniversario del refugio. "Voiceless Dogs ha ayudado a unos 1.000 perros desde su apertura", aseguró Phillips en Facebook.

Su publicación sobre los perros que rescató antes de que Dorian azotara Bahamas se convirtió rápidamente en viral, con más de 67 mil me gusta y cientos de comentarios. En un segundo posteo unas horas después, Phillips actualizó la información para sus seguidores y contó que todos los perros se estaban haciendo amigos.

"Todos aquí se llevan bien y dan la bienvenida a los recién llegados con la cola agitada porque saben que son sus hermanos y hermanas en el sufrimiento en las calles", escribió Phillips y agregó: "Cada uno de mis bebés merece tener un hogar amoroso".