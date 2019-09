ALCO sumó nuevos grupos para luchar contra la obesidad

La Asociación de Lucha Contra la Obesidad (ALCO) continúa adelante con sus reuniones, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas, pero ahora en un nuevo lugar: las instalaciones de la escuela Raúl Villafañe, en barrio Ciudad. Los encuentros siguen desarrollándose los jueves de 20.30 a 22.30.

Además de la nueva sede, otra de las novedades es la incorporación de nuevos grupos de contención. A los ya conocidos, como por ejemplo el de "Alquitos", para los más pequeños, se les sumaron un grupo juvenil (que se reúne todos los jueves) y un grupo de hombres y de hiperobesidad (que se reúnen una vez al mes).

"El objetivo es estar en contacto más cercano con situaciones por las que pasamos", explicó Maximiliano Heredia, uno de los integrantes de la fundación. Acto seguido Norma Cubertino, otra compañera, agregó: "Se abren para estar en intimidad con las personas que necesitan sentirse más contenidas".

"Creo que es un tema de atender a distintas problemáticas. Hay compañeros que tienen más de 100 kilos, que tienen muchos más de 30 kilos para bajar, y de pronto los temas en las reuniones son todos iguales, pero cuando tienen que compartir algo con una persona que tiene solo 10 kilos de sobrepeso, se sienten diferentes, porque hay otras situaciones de vida particulares. Entonces empezamos a buscar estas miradas, que ya las tuvimos en algún momento y por distintas situaciones caen y vuelven a resurgir. Al igual que el tema de hombres, al tener una vez por mes una charla exclusiva de hombres, hace que el hombre tenga más libertad, más predisposición para hablar", sumó Silvana Sánchez, también miembro de ALCO.

Particularmente sobre el grupo juvenil, Cubertino aclaró: "No necesariamente tienen que ir jóvenes que son obesos, sino que pueden ir chicos que son flacos pero que necesitan aprender a comer, porque lo que tiene de bueno ALCO es que enseña a comer, enseña hábitos".

A su turno Claudia Pioli, otra de las integrantes, añadió: "A veces te dicen 'pasame la dieta'. Y no hay una dieta, es un plan, una combinación de alimentos, es una forma consciente de comer. El grupo crea el compromiso con vos mismo, si no tenés compromiso con vos no vale la pena. El grupo crea eso de llegar y encontrar gente que también necesita de mi testimonio para seguir adelante".

Club de Caminantes

Por otra parte, ALCO continúa con el Club de Caminantes, una propuesta que nació a nivel nacional y que rápidamente se replicó en San Francisco.

El espacio es una actividad más que se sumó a los encuentros en donde aprender a alimentarse y en donde se charlan otros temas relacionados a la lucha contra dicha enfermedad.

Su objetivo es crear conciencia sobre la importancia de la realización de actividad física a la vez de brindar un espacio amigable para practicarla, al aire libre y en grupo. Así, cada sábado a las 8 y domingos a las 9.30 se reúnen en la Plaza General Paz para llevar adelante una caminata dentro del mismo espacio verde.

En ese marco, también, el sábado 28 de septiembre adherirán a la caminata que se realizará a nivel nacional con el objetivo de ponerse en movimiento. El lugar y el horario, en San Francisco, aún no fue definido pero será informado oportunamente, adelantaron.

Encuentros

Fundación ALCO cuenta con 678 grupos en el país y otros países como Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Estados Unidos, Canadá, España, Israel y Australia. Es una de las instituciones más importantes de lucha contra la obesidad y está reconocida por la Organización Mundial de la Salud.

En San Francisco, los encuentros se realizan en las instalaciones de la escuela Raúl Villafañe, los jueves de 20.30 a 22.30. La participación es libre y gratuita.