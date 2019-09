El emotivo saludo de Carlos Tevez a Delfina, la niña que venció al cáncer

La historia de Delfina, una niña tucumana de 8 años que superó al cáncer después de haber pasado por 52 quimios se volvió viral luego de aparecer en una foto con un cartelito que rezaba "Vencí el cáncer".

Fanática de Boca al igual que su familia, su deseo era recibir el saludo de Carlos Tevez. Y su sueño se hizo realidad en las últimas horas.

“Hola Delfi. Quería mandarte un fuerte abrazo. Me alegra muchísimo comprobar la fuerza que tenés para salir adelante. Ya te voy a conocer un día. Espero que todo salga bien y te mando un beso grande”, expresó el reconocido jugador Xeneize.

Completamente emocionada por el saludo de su ídolo, la niña vio el mensaje del “Apache” en su teléfono, y sin que nadie pueda quitar esa sonrisa de su rostro, le contestó: “Muchas gracias, Carlitos”.

Después de cientos de estudios e intervenciones, Delfina fue diagnosticada con el llamado Linfoma no Hodgkin de Burkitt, cáncer que avanza rápidamente en el organismo. Fue trasladada directamente a oncología.

“Teníamos un delivery con mi pareja con un cadete. Como yo era la que cocinaba y ya no podía hacerlo para acompañar a mi hija durante todo el tratamiento, cerramos el negocio. En el hospital nunca tuvimos un gasto y los medicamentos nos llegaron a través de la Fundación Flexer”, cuenta su madre, Mayra. El 19 de julio recibió el alta.

Por su parte, la niña habló sobre todo el proceso de intervenciones: “La primera vez que me internaron pensaba que me iban a tratar mal, yo no les contestaba nada, pero después me acostumbré a los doctores, a las inyecciones, ya no lloro cuando me sacan sangre”.