La Pampa: frenó la cosechadora antes de aplastar a unas crías de puma

Un productor agropecuario de Embajador Martini, en La Pampa, logró frenar justo a tiempo la cosechadora en la que estaba trabajando antes de aplastar a unas crías de puma.

Se trata del productor Hernán Nazareth Scherger, quien contó en su Facebook: “Venir cosechando a 7,5 km, no es fácil visualizarlos (…) Pero pude parar a tiempo. Quedaron en el lugar, intactos, en ‘su cama’ y dejé el sector sin cosechar”.

Scherger aseguró que no es la primera vez que ve animales autóctonos de La Pampa en esa zona. “Desde la cosechadora o tractor me toca disfrutar y respetar de la naturaleza, viendo animales salvajes. Pero no siempre puedo sacar fotos”, precisó.

Fuente: La Voz del Interior