Se viene otro fin de semana cargado de Baby Fútbol

El próximo fin de semana estará nuevamente cargado de baby fútbol. Tras la doble fecha disputada el pasado fin de semana, el próximo sábado -a partir de las 13.15- se jugará la 8° fecha del torneo Clausura.

Además, se juega un relámpago organizado por General Savio para la categoría 2007 y un encuentro para los chicos de la categoría 2013 organizado por Barrio Jardín.

Entre todas las actividades, también el sábado Barrio Jardín inaugurará su nueva cancha ubicada en calle Libertador Sur 1575.

Programación del fin de semana:

SABADO | 8° fecha Torneo Clausura

Barrio Cabrera vs Dep. Sebastián

Dep. El Trébol vs Dep. Oeste

Los Albos vs DMD Freyre

Gral. Savio vs Los Andes

Dep. Josefina vs CD River (*)

2 de Abril vs Tarzanito

Inf. Xeneize vs Belgrano

Barrio Jardín vs Tiro y Gimnasia

Libre: CDyC El Faisán

(*) En cancha de Los Andes

DOMINGO | Encuentro categoría 2013 (Barrio Jardín)







DOMINGO | Copa Challenger - Torneo Ramón "Cholo" Bustamante - General Savio (Cat. 2007) | 1° fase

9 hs Inf. Xeneize vs Tarzanito

9.40 hs DMDM Freyre vs Barrio Jardín

10.20 hs Dep. El Trébol vs Estrella del Sur

11 hs Barrio Cabrera vs El Faisán

11.40 hs Belgrano vs Dep. Norte

12.20 hs Los Andes vs CD River

13 hs Gral. Savio vs Los Albos

13.40 hs Dep. Oeste vs Tiro y Gimnasia

14.20 hs Dep. Josefina vs 2 de Abril

Libre: Dep. Sebastián