Sebastián Torre: "No estamos en el punto que yo quiero, pero hay una asimilación rápida de los conceptos"

El primer equipo de San Isidro transita su cuarta semana de pretemporada donde comienzan a bajar las cargas de trabajo puesto que desde el próximo lunes afrontará su primera competencia. En ese marco, el entrenador Sebastián Torre dialogó con El Periódico y contó algunos detalles de la preparación, el armado del equipo y lo que viene para el plantel "santo" en las semanas previas al debut en la Liga Argentina.

Torre se manifestó conforme con el armado del equipo pese a los contratiempos que tuvo que afrontar como la lesión de Milton Vittar. Además, aseguró que hay una gran asimilación de los conceptos vertidos desde el cuerpo técnico.

¿Cómo está el equipo a cuatro semanas del comienzo de la pretemporada?

El equipo está entrenando muy bien, es la cuarta semana de trabajo, pero nosotros hacé de cuenta que estamos bien desde una semana porque hace una semana completa que están Montes y Guaita, que estamos todos, a la espera solamente del americano que llega en una semana, eso es muy bueno y positivo. Trabajamos con mucha velocidad y responsabilidad, contratamos a un gran jugador como Alejo Montes, por ese fatídico golpe y lesión de Milton Vittar que se va a perder casi todo el torneo, esa es la verdad, ojalá que vuelva temprano, que se recupere bien para alentar a su salud y después ver cuando lo necesita el equipo, ojalá que regrese y que regrese sano, que el equipo lo esté esperando arriba en la tabla de posiciones, sería el escenario ideal.

¿En qué etapa de preparación está el equipo?

Para mi la única diferencia real entre la pretemproada y la temporada en sí, es la cantidad de tiempo que trabaja el profe. Tenemos una manera de trabajar y tratamos de respetarla todo el año, sin dudas que el profe está mermando sus trabajos en cancha, hay menos circuitos, el trabajo específico del PF ha mermado. Pero no estamos todavía en el punto que yo quiero, hay algunas cosas del año pasado que todavía no las hemos visto, que estamos atrasados y en otras estamos adelantados. El aspecto defensivo para mi nos a va poner arriba, y estamos un poquito mas abajo del año pasado, comparando la etapa de pretemporada del año pasado, sí estamos mas avanzados en la asimilación de los conceptos, los ejercicios tienen menos explicación, hay una asimilación rápida en ese sentido de lo que pretendemos.

¿Hay más experiencia en este plantel?

Hay mas experiencia, pero hay una gran división entre los jugadores mayores y u23. El año pasado Mauri Corzo y Rodrigo Haag podían jugar tranquilamente, de hecho lo hicieron, y teníamos a Germán de 41 años y a Santi de 36 como los más experimentados. Este año hay un diferencia notoria en los 6 mayores y los u23, no por el nivel sino porque estos u23 están haciendo sus primeras armas en el TNA. Hans hace muchísimo que pertenece al club, pero no hace tanto que tiene un rol protagónico, y en algunos pasajes del año pasado se lo hemos dado, Aimaretti vuelve del Provincial y Joaquín Noblega del torneo Federal.

Parece que hay mucha experiencia, pero después Montes tiene una edad parecida al Chivo Ludueña, Rupil igual, y tenemos 3 jugadores con mucha experiencia como Guaita, Zago y Fernández. El año pasado había dos tal vez y Sánchez que pisaba los 30, mas allá de la edad es tema es la ruptura que los u23 están haciendo los primeros pasos y no como el año pasado que Corzo y Haag que ya estaban probados.

El equipo está casi completo con la llegada de Montes, ahora resta la llegada de Davon Williams.







Se repite un caso en el armado del equipo: el año pasado llegaron tres jugadores de Unión (Cambronne, Sánchez y Haag) y este año llegaron tres de Hindú (Montes, Fernández y Guaita), ambos equipos hicieron una gran temporada ¿Coincidencia o causalidad?

Es coincidencia y también hay algo de causal, uno cuando juega tantas veces contra un equipo sufre algunas cosas y lo querés tener para vos. Sufrimos algún tiro de tres puntos, algún poste bajo, bueno si pueden que vengan. Después tal vez si Milton estaba bien no venia Alejo. Pero es cierto, el año pasado le sacamos tres a Unión y hoy tres a Hindú... [contó entre risas]

¿Cómo cae este Super 10 en la preparación del equipo?

Es un torneo que al ser solidario tiene todo de positivo, porque algo que se genere para un destino muy necesitado está muy bueno. Después yo no sé si elegiría jugar esta clase de torneos, porque nos queda incomodo, con muchos viajes, tenemos jugadores grandes, viajes consecutivos... sin embargo al jugador lo saca de la rutina que cansa de no tener práctica, de no tener árbitros. Ahora va a haber un arbitro, va a haber tanteador, alguien va a ganar y alguien va a perder en una situación real de juego.

Nosotros somos perdedores seriales de los amistosos, el año pasado pasó lo mismo, ojalá que podamos jugar bien y si ganamos mejor. Espero que podamos jugar bien, que el equipo se sienta bien, que recreen la idea que estamos bajando, y qué mejor que empezar con Atenas en la primera fecha. Es motivante.

¿Va a haber más amistosos después del Super 10?

Después del Super 10 hay unos días de descanso. Volvemos a trabajar el jueves, mas allá de que clasificamos o no a la fase final. Después no jugamos mas hasta el 5 y 6 de octubre que cerramos los amistosos en Entre Ríos. Nos vamos a Rosario del Tala a jugar un torneo amistoso y ahí terminaríamos la pretemporada.

Expectativas...

Confío mucho en este plantel, tengo muchas esperanzas e ilusión que ojalá San Isidro pueda estar otra vez arriba, que nosotros como cuerpo técnico agradezcamos la confianza laboral de esa manera, de que el equipo está arriba. Uno no espera nada de la gente sino recibir todo el cariño de acuerdo a lo que nosotros hagamos en cancha y no quejarnos si se juega a cancha vacía, será una negligencia propia porque será que no mostramos nada, porque es un espectáculo en sí mismo, nosotros deberíamos rompernos el alma para que la gente acompañe y si la gente acompaña por lo que entrega el equipo y por la calidad individual que hay me parece que nos va a ir muy bien. Ojalá que merezcamos ganar por ser serios, responsables y trabajar bien, después espero poder tener esa fortuna que hemos tenido el año pasado, porque no se gana solo jugando bien, hay que tener algunos pasajes de fortuna también.