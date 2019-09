Daiana Nanzer campeona Sudamericana de Gimnasia Aeróbica

La sanfrancisqueña Daiana Nanzer se consagró campeona Sudamericana en las categorías Trío y Grupos en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Aeróbica que se desarrolló en la ciudad de Melgar, Colombia.

En la categoría Trío, Nanzer compitió junto a Valentina Medina y Brenda Weber, mientras que en la categoría Grupo (5 integrantes) lo hizo junto a Lucila Medina y Matías Rucci.

En esta oportunidad, la gimnasta sanfrancisqueña participó en grupo, pero cabe recordar que en la categoría individual fue 5 veces campeona Sudamericana (2013 al 2017).







Un esfuerzo extra

Nanzer contó que el pasado lunes, en la previa al vuelo hacia Colombia sufrió un esguince en el entrenamiento previo, sin embargo no fue motivo para no participar. "En ningún momento se me cruzó la idea de no competir, como sea iba a hacerlo!!!!! Así que mucho hielo, punción seca con electrodos, vendajes, apretar los dientes y salir a competir!!!! Así que estoy muy feliz y orgullosa de lo logrado!!!!!", comentó la gimnasta local.