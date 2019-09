En depilación, más sesiones no significan más resultados

“Menos sesiones, más resultados”, es la propuesta de Caresse Centro Láser que busca que los pacientes conozcan sus cuerpos y a partir de ello sus necesidades. Con el lema “menos es más”, el centro de estética intenta derribar el mito de que más sesiones de depilación láser otorgan mejores y mayores resultados.

“Nos focalizamos en explicarle a la gente la tendencia de ‘menos es más’. Mucha gente cree que con respecto a los sistemas de depilación láser más sesiones hagamos, más resultados obtenemos. En realidad lo que muchos no saben es que el pelo tiene un tiempo de crecimiento y que por más que vengan todos los meses a hacer sesiones tienen que saber que no vamos a agarrar pelos maduros, en anagen, y va a ser una pseudosesión. Es decir, hacés la sesión pero no vas a ver los resultados. Hay que darle tiempo al pelo”, explicó Mónica Barengo, directora médica de Caresse Centro Láser y dermatóloga.

La profesional recalcó que para obtener buenos resultados en depilación láser es importante respetar los tiempos del pelo y, en ese sentido, utilizar la tecnología adecuada, en este caso, el láser de diodo. “En el mundo es el láser que está específicamente aprobado por la FDA, que es el ente regulador para depilación. En lo que más queremos hacer hincapié es en que muchas veces los pacientes utilizan tecnología repetidamente sin la necesidad. Si ellos prueban realmente darle tiempo a su organismo, al pelo, van a ver mayor cantidad de resultado. Es importante que siempre se asesoren de que el láser que estén utilizando sea de diodo, la marca que sea pero de diodo”, resaltó.

En ese sentido, reveló también que cada tratamiento es específico: “El profesional dermatólogo es quien se lo tiene que transmitir al paciente porque no es lo mismo el tiempo de crecimiento en bozo, en patillas o en barba, ni es lo mismo en mujeres que en hombres. No es lo mismo el tiempo de crecimiento de un pelo en las piernas al de un cavado, por ejemplo. Por eso es que tienen que estar asesorados por un profesional. Hay un promedio de sesiones, pero es distinta para cada paciente”.

Y finalizó: “Es importante que el paciente sepa que la depilación no es definitiva, porque es hormonodependiente. Reducimos la cantidad de pelo pero no lo eliminamos”.