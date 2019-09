Miralo en vivo: Villa San Carlos vs. Comunicaciones por la B Metropolitana

Villa San Carlos recibirá en la tarde de este lunes a Comunicaciones por la 4° fecha del torneo de la Primera B Metropolitana, en un partido que comenzará a las 15:30 en el estadio 20 de Octubre y que será dirigido por el árbitro Lucas Di Bastiano.

El partido se podrá ver en este link con transmisión en directo de TyC Sports Play.

Con la premisa de seguir por el buen camino en el campeonato de la Primera B, Villa San Carlos recibirá este lunes a Comunicaciones, uno de los invictos que tiene el torneo. El elenco de Berisso empezó de buena forma, pero luego tropezó ante Los Andes y tras ello logró recuperarse frente a San Miguel en calidad de visitante. Es por eso que un triunfo sería de vital importancia en busca de quedar entre las principales ubicaciones de la competencia.

Si bien Jorge Vivaldo no confirmó los once titulares, el técnico aguardará por la recuperación de Pablo Miranda en la ofensiva del equipo. De no llegar, el equipo será el mismo que venció a San Miguel.

Un cambio en Comu

Después de una larga semana de entrenamientos, Comunicaciones vuelve al ruedo para enfrentar a Villa San Carlos. El entrenador Marcelo Franchini volverá a contar con el lateral derecho Hernán Ruquet, ya recuperado de una sinovitis en su rodilla derecha y el que saldrá en su lugar será Lucas Banegas. El resto será el mismo equipo que empató con Colegiales la fecha pasada.

Probables formaciones

Villa San Carlos: Nicolás Tauber; Manuel Molina, Germán Ré, Luciano Machín, Iván Massi; Alexis Alegre, Ignacio Oroná, Wilson Altamirano, Alejandro Lugones; Matías Sproat y Brianese o Miranda.

Comunicaciones: Fernando Otarola; Ruquet, Maximiliano García, Federico Gay, Sebastián Corda; Mariano Puch, Martín Palisi, Marcelo Scatolaro, Matías Ruiz Sosa; Milton Giménez y Maximiliano Zárate.

Hora: 15:30.

Estadio: 20 de Octubre

Con información de Solo Ascenso.