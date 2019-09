Ruta 158: las obras prometidas por la Nación se retrasan

Los plazos no se cumplieron. Se anunciaron para julio y luego para agosto, pero todavía no hay trabajos. Solo se taparon baches entre Las Varillas y Laspiur.

Primero se anunciaron para julio. Después, para agosto. Pero pasaron esos meses y las obras que había informado la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para la maltrecha ruta nacional 158 todavía no se iniciaron. Solamente se hicieron trabajos de bacheo entre Las Varillas y Saturnino María Laspiur, pero la repavimentación anunciada aún no comenzó.

La primera de las obras prometidas consistía en la repavimentación del tramo de 34 kilómetros desde San Francisco hasta Colonia Prosperidad y la última información de Vialidad señalaba que los trabajos comenzarían en agosto. Sin embargo, solo comenzó a instalarse el obrador en Quebracho Herrado por parte de la empresa Luciano S.A., encargada de llevar adelante las tareas. Pero de máquinas en la ruta, hasta ahora nada.

En este trayecto, los pozos, desniveles y roturas de todo tipo continúan creando un riesgo permanente para quienes transitan por la ruta, pese a que se trata de una obra anunciada desde hace más de tres años y por la cual el reclamo de vecinos y usuarios de la ruta fue creciendo.

El intendente de Quebracho Herrado, Horacio Salvai, confirmó que la empresa decidió instalarse en un predio de esa localidad y que han llevado algunas máquinas, pero que no se han hecho otros trabajos más que limpieza de banquinas en un sector. "Pienso que no debe faltar mucho porque han traído máquinas, se están moviendo, pero no sé por qué todavía no han empezado", detalló Salvai.

Consultado sobre si cree que los problemas económicos que se agudizaron tras las elecciones PASO pueden haber influido en el retrasos, por el aumento del dólar y el costo de los materiales, consideró que si hay voluntad política la obra debería ejecutarse igualmente. "Si ellos quieren la obra se hace igual, pero hay que ver cómo viene manejado, si realmente quieren que se haga", opinó.

Solo bacheos

Hasta el momento, Vialidad solo cumplió con obras de bacheo entre Las Varillas y Laspiur, donde los pozos en el pavimento eran tan grandes que obligaban a los automovilistas a prácticamente detener la marcha para cruzarlos. Algunos de ellos todavía permanecen sin arreglos, aunque por estos días se pueden ver cuadrillas trabajando en el sector.

En cambio, distinta es la situación desde Las Varillas en dirección hacia Villa María, donde se hicieron obras de repavimentación y actualmente se está ejecutando la correcta demarcación de las líneas de señalización, que permanecían provisorias desde hace bastante tiempo.

Los anuncios

En mayo pasado, tras años de reclamos por los retrasos en las obras previstas y luego de la muerte de un camionero tras un vuelco, la DNV anunció una importante obra de repavimentación en la ruta 158 en su tramo peor conservado: el que va desde San Francisco hasta Las Varillas.

Las obras fueron detalladas por el nuevo gerente de la Región Centro de la DNV, Patricio Smith, quien indicó que se harían en dos etapas. La primera desde San Francisco hasta Colonia Prosperidad, y la segunda desde Colonia Prosperidad hasta Las Varillas, es decir, desde el kilómetro 34 hasta el 76.

Para la primera etapa, se anunció que las máquinas comenzarían a trabajar en julio, aunque luego se indicó que por cuestiones administrativas sería en agosto. Pero los plazos indicados no se cumplieron. "En julio vamos a tener seguramente la empresa en la ruta", había dicho el funcionario.

Para la segunda etapa, Smith aseguró que antes de fin de año las máquinas ya estarían trabajando en el sector.

De la autovía 158, sin noticias

Por otra parte, autoridades de Vialidad habían anunciado en 2016 que se iba a construir una autovía entre San Francisco y Río Cuarto, paralela a la ruta nacional 158, cuya primera calzada entre las dos ciudades se esperaba terminada para 2019. Pero tres años después la obra ni siquiera llegó a presentarse formalmente y difícilmente haya novedades a corto plazo.