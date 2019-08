En vivo: Sansinena vs. Desamparados San Juan por el Federal A

TORNEO FEDERAL A | SANSINENA (Gral. Cerri) Vs DESAMPARADOS (San Juan) | Fase Regular - Fecha 1

Sansinena de General Cerri recibirá en la tarde de este sábado a Sportivo Desamparados de San Juan en la primera fecha de la Zona 2 del Torneo Federal 2019/20, en un partido que comenzará a las 15:30 y será dirigido por Luciano Julio (Neuquén). Miralo en vivo en esta página con transmisión online de La Gloria o Devoto.

En el elenco bonaerense hubo una renovación importante. No sólo por el retorno de Marco González como entrenador, sino porque el mismo junto a los dirigentes tuvieron que armar un plantel de cero. Algunos jugadores del Federal A y otros zonales de menores categorías fueron las principales apuestas.

Por el lado del Víbora, realizó una pretemporada más que positiva y, de la mano de Mauricio Magistretti, intentará llevar a cabo un buen papel para pelear por regresar a la Primera Nacional, categoría en la que supo decir presente en 2012.

Para este encuentro, el DT no confirmó el equipo, pero se especula que no variaría de lo que fue el amistoso frente a Sportivo Peñarol de la semana pasada. Con varios de los refuerzos, presentará su primer once.

Probables formaciones

Sansinena: Nicolás Báez; Jonathan Hereñú, Rodrigo Herrera, Emiliano Belfiore, Hernán Sosa; Maximiliano Bowen, Kevin Hueche, Brian Toro, Juan Pablo Schefer; Enzo Fernández y Kevin Guajardo.

Desamparados San Juan: Emilio Crusat; Pablo Aguilar, Alfredo González Bordón, Matías Giammalva, Facundo Torres Jonathan Lastra, Leandro De Muner, Mauricio Aubone, Pablo Jofré; Martín Abraham y Leandro Céliz.

Hora: 15:30.

Cancha: Sansinena.

Con información de Solo Ascenso.