Cuento del tío: los estafadores cada vez más informados

En la mayoría de los casos ya no tiran al “boleo” sino que previamente hicieron un trabajo de inteligencia. También las víctimas están más alertas, aunque inevitablemente algunas siguen cayendo. Este viernes, una mujer de San Francisco fue engañada y le sacaron $70 mil.

“Tenían mi nombre, mi número de teléfono, de documento y sabían de un juicio que tengo con Anses”. Lo dijo Antonio, de 74 años, quien hace unos meses intentaron engañarlo en la ciudad con el famoso “cuento del tío”. Contó que el estafador, vía telefónica, quería convencerlo de que visite un cajero electrónico del Banco de Córdoba para hacer el trámite definitivo y cobrar el dinero de ese juicio, un total de $75 mil.

Sin embargo, anoticiado de lo que sucede constantemente advirtió la maniobra de estafa en su contra: "No sé de dónde sale esa información, pero sabían todo de mí", aseguró.

La que no pudo hacerlo este viernes fue Amelia, otra vecina de San Francisco, de 82 años, a quien le llevaron $70 mil y joyas como anillos, relojes y cadenas de oro.

También vía telefónica, alrededor de las 18, una mujer se puso en contacto con ella y la convenció para que baje de su departamento de calle Córdoba al 50, bajo el ardid del cambio de billetes y entregara el dinero que luego un hombre que lo depositaría en el banco. Lo hizo en la esquina de Córdoba y 25 de Mayo.

Los “cuenteros del tío” no cambian de ardid, generalmente utilizan los mismos como los cambios de numeración de pesos y dólares o citan organismos estatales como el Anses y la Afip.

Inteligencia

Desde la Policía, al analizar el modus operandi de los delincuentes, puntualizan que, si bien hay llamados al voleo, existe una inteligencia previa.

Así lo dejó en claro durante esta semana Mailén, quien contó a El Periódico cómo intentaron estafar a Clide, su abuela.

El hecho se produjo en la mañana del pasado lunes 26 de agosto, cuando una voz de mujer llamó al teléfono fijo de la víctima. Se hizo pasar por su nieta y le explicó que su hija (es decir, la mamá de su nieta) estaba en el banco y que por eso no podía llamarla para que le diera datos muy importantes para un trámite, además que su otro hijo estaba muy ocupado trabajando y que no podía hacer la gestión. Así la retuvieron unos 20 minutos en el teléfono pidiéndole mucha información. Finalmente no pasó a mayores.

"No pasó nada, pero saben todos los movimientos. Le pidieron mucha información. Ella está con miedo, quedó asustada porque siente que en cualquier momento le van a entrar a robar", explicó Mailén.

"Le dieron el nombre mío, de mi novio, el nombre de mi mamá, el trabajo y nombre de mi tío. Datos muy finos y ella creyó que era real la situación", agregó.

Víctimas más informadas

El 23 julio, Hugo Gallo, de 86 años, se dio cuenta de que lo querían engañar y se vistió de policía por un par de horas en la tarde para ayudar a desbaratar a una banda de estafadores que trataban de engañar a jubilados. Esa mañana habían actuado en La Francia, donde le robaron 5 mil dólares a otro abuelo.

Consejos

Ante estos casos, la Policía de la Provincia de Córdoba informó de qué manera se puede evitar ser víctima del famoso y ardid “cuento del tío”.