Advierten que los anticonceptivos que envía Nación no llegan a término a la ciudad

Un método anticonceptivo que no se da o una consulta que se demora es un embarazo no deseado. Así de tajante. Desde el Gobierno nacional, desde hace un tiempo, los envían a nuestra ciudad en forma “discontinua y despareja”, lo que provoca una ingeniería desde las autoridades de salud pública local para atender la demanda.

El dato fue revelado por la misma Secretaría de Salud del municipio. Saúl Kohan, médico ginecólogo en la Asistencia Pública y además jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Iturraspe, advirtió a El Periódico sobre la demora en el arribo de las partidas de anticonceptivos de todo tipo a la ciudad. “Lo que está viniendo del CUS es desparejo y discontinuo”, afirmó Kohan.

El CUS es la Cobertura Universal de Salud que vino a reemplazar hace un par de años al programa Remediar a nivel nacional, que estuvo vigente por trece años con el objetivo de garantizar la entrega gratuita de casi el 90% de los medicamentos para las enfermedades más frecuentes. Con el CUS el escenario cambió.

Dos vías de ingreso

En San Francisco, los medicamentos que llegan desde la Nación son recibidos en el hospital y la Asistencia Pública. En el caso de los métodos anticonceptivos (preservativos, hormonales, entre otros) lo hacen por dos vías: una que es el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, a través del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, para el hospital; el restante es a través del CUS, que tiene como destinatarios al centro de salud municipal y los diferentes Caps barriales.

Para Kohan, no faltaron los métodos anticonceptivos, pero si advierte que el envío no es el normal: “El problema es que está llegando tarde, discontinuo y si bien no ha faltado, lo que se ha tenido que hacer es emparchar: sacás de un lado y mandás para el otro. Se trata del ‘clearing’ entre distintos centros de salud y la asistencia”, informó.

Para el médico “no es lo ideal” porque el sistema de salud necesita cubrir la demanda en el lugar que exista. “Acá la ventaja que tenemos, al ser ciudad chica, es que no hay grandes distancias. En un centro de salud hay inyectables y en otro orales, por ejemplo, y se intercambian”, ejemplificó. Sin embargo, el entrevistado se mostró alerta ante este escenario: “El tema es que así estás generando obstáculos, la Salud Pública no puede generar barreras al acceso de los medicamentos o métodos en este caso, entonces si no te mandan ahí tenés un problema”.

Saúl Kohan







Kohan afirmó que unos cinco años atrás los envíos eran normales, lo que se modificó: “A la farmacia de la Asistencia Pública está llegando la mitad de lo que se pide, con lo cual no estás cubierto”, sostuvo y agregó: “Todo lo que es medicina, los costos de fármacos e insumos está todo dolarizado. Si tenés un dólar que en un día sube un 5 o 10%, no tenés cómo sostenerlo. Lo que es anticonceptivos, por el momento, el Estado no está produciendo, sino que está comprando. Ahí está una de las responsabilidades del Estado, que es cubrir ese déficit”.

El médico aseguró que uno de los pilares de la salud pública es la accesibilidad: “No se trata solo de que tengas un centro de salud en cada barrio, sino que tengas horarios, las calles en buen estado para transitar, medios de transporte y disponibilidad de medicamentos”.