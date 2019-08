Crimen de Cristian Robledo: elevaron la causa a juicio

El fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione, decidió elevar a juicio la causa por el homicidio de Cristian Robledo (30), quien fue asesinado a golpes mientras disputaba un partido de fútbol en el club La Milka, mientras disputaba un partido de fútbol de una liga amateur de nuestra ciudad.

Son cinco los detenidos por este hecho e imputados por homicidio agravado por haber ocurrido durante un espectáculo deportivo. Se trata de Alejandro Ariel Cortez, de 23 años; Facundo Ariel León, de 19; Maximiliano Roberto Manzanelli, de 30 años y otros jóvenes que en ese momento tenían 17 años.

El abogado Sergio Corón Montiel, quien defiende a dos de los cinco imputados, adelantó a La Voz de San Justo que la semana próxima presentará ante el Juzgado de Control su oposición a la medida dispuesta por el fiscal. "Mis defendidos no tuvieron participación en el ataque que sufrió Robledo, hemos presentado testigos que han confirmado que tanto Manzanelli como Cortez no tuvieron ninguna participación". Pese a ello, reconoció que ambos estuvieron en ese momento, pero no participaron de la pelea.

El pasado 13 de abril, durante el partido de fútbol, simpatizantes y jugadores del equipo contrario golpearon y patearon en el piso a Robledo, ocasionándole politraumatismos. El joven fue trasladado al Hospital Iturraspe donde permaneció unos días en coma hasta que murió.