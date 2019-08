Lanata quiso importar un encendedor desde EE.UU y estalló de bronca por las trabas burocráticas

"Les voy a contar un cuentito". Con esas palabras, el periodista Jorge Lanata comenzó a narrar en su programa de radio Mitre la situación que le tocó atravesar cuando intentó comprar un encendedor por Internet proveniente de Estados Unidos.

El trámite era normal hasta que le dijeron que necesitaba un importador y ahí todo se convirtió en un calvario, según asegura el periodista, por la burocracia del sistema.

"Me pareció raro y digo bueno, que venga el despachante de aduana. Se lo mando al despachante, que son unos amigos con los que a veces compro cuadros afuera", detalló Lanata, y añadió: "Se dedican a eso, te matan (con el precio), pero bueno, no importa".

El periodista continuó con su relato. Recuerda que tras completar esos pasos le llegó una “carta” para poder continuar con el trámite.

"Escuchá esto porque es increíble. Me llega una carta en la que me dicen que tengo que hacer un trámite en la Secretaría de Industria, donde tengo que declarar que el encendedor es para uso personal. Se ve que corría riesgo de cerrar la fábrica de encendedores", dijo.





A continuación se detalla el diálogo del periodista con el resto de su equipo en radio Mitre.

-Marcelo Longobardi: Jorge, tenés que entender que hay encendedores de uso personal y para uso industrial…

-Guillermo "Willy" Kohan: ¿Qué es lo que usted quiere incendiar, Lanata?

-Jorge Lanata: ¿Quién carajo es el secretario de Industria? Nadie sabe quién es y este tipo me pide ese formulario. Un día yo cuento esto al aire y, por supuesto, se arma terrible quilombo. Nos llaman de todas las líneas de Industria y les explicamos cuál era el problema. Todo esto tarda 15 días y mi encendedor sigue ahí en la Aduana.

-Kohan (bromea): Está sin tierra, ahora…

-Está en la cloud — afirma Lanata—. Querido Grasso, acá te saluda Lanata. Vos me pediste que haga un trámite para ver si el encendedor lo iba a usar yo u otro. Grasso, ¿qué tenés en la cabeza? Se supone que un encendedor del año 20 no lo va a usar toda la Argentina, lo voy a usar yo…

— Hoy me llega la boleta de lo que tengo que pagar —prosigue el periodista—. Escuchá la boleta… Supongamos que el encendedor vale 100 pesos. La boleta que me llega dice que tengo que pagar $97 de impuestos.

Luego, Lanata pasa a detallar en qué consiste la carga tributaria que debe pagar.

— ¿En qué me cobran? En tasa estadística, derecho de importación, que está bien; el IVA, Ganancias, y una que es 'impuestos internos' que no aclaran qué carajo será y que es como 40% de los 97 pesos de impuestos. Eso, más los 500 mangos que me cobran mis amigos, que para eso están. (…) ¿Cómo puede ser que el Estado argentino por una cosa de $100, cobren $97 de impuestos?

-Longobardi: Yo te voy a contestar, Jorge: por la normativa de la Resolución 77/2004. Para importar o fabricar un encendedor, tenés que certificar si es para uso doméstico o industrial, y garantizar que cumpla las medidas de seguridad apropiadas. Hay un ente que califica y que certifica la seguridad.

-Lanata: ¿Un ente? O sea un montón de pelotudos que se reúnen para analizar un encendedor, una manga de inútiles que viven de nosotros.

-Longobardi: Todos los encendedores tienen que llevar en forma visible los símbolos de seguridad y del ente certificador que lo emitió. Tu encendedor que pretendiste comprar por internet, ¿tenía certificado de seguridad?

-Lanata: No, porque en Nueva York no lo piden, pero como todos saben, a Estados Unidos le va a para la mierda por no tener estas regulaciones. Se incendia cada dos por tres.

-Longobardi: En el caso de que sean productos importados, señor Lanata, hay que retirar una muestra en la Aduana con la condición de "sin derecho de uso" (SDU).

-Lanata: Pero si yo nunca lo tuve… ¡Liberen al encendedor político!

-Longobardi: Con el documento SDU, podés ingresar la mercadería en cuestión y llevarla a un laboratorio habilitado para la correspondiente certificación.

Los pasos a seguir requeridos para traer encendedores desde el exterior

-Lanata: Ahí hay otra manga de inútiles que analizan el encendedor.

-Longobardi: Leo los requisitos (para retirar el encendedor): tener CUIT, clave fiscal Nivel 2, estar al día con el servicio de trámites a distancia (TAD). Jorge, ¿estás inscrito en el Registro Único del Ministerio de la Producción, el RUMP?

-Lanata: ¿Por qué tengo que inscribirme?

-Kohan (bromea): Yo creo que en el caso Lanata se está cometiendo un delito. Le recomiendo a la Secretaría de Industria que rechace el expediente y que haga la denuncia correspondiente.

-María Isabel Sánchez (bromea): ¡Prisión preventiva!

-Kohan (bromea): Doctor, no se puede alegar desconocimiento de la ley.

-Lanata: No nos olvidemos del tema. De 100 mangos me están pidiendo 97 de impuestos.

-María Isabel Sánchez: Jorge, alegá persecución política.

-Longobardi: La página que estamos leyendo con el doctor Tramoya es de Argentina.gob.ar.

-Lanata: O sea, era pública, podría haberme enterado…

-Longobardi: Son cinco pasos: ingresá a Tramites a Distancia (TAD); si vas a realizar el trámite en nombre de una empresa, necesitás tener la delegación de servicios vía AFIP. Una vez en el TAD, ingresás al RUMP y accedé a la seccion "nuevo trámite". Y ahí seleccionás el tipo de certificación, que debe ser, por ejemplo, la de un encendedor. Si tu producto es importado, iniciá el trámite para la certificación sin derecho de uso, el SDU, esto es en TAD. Vos entrás en TAD, pones ingresar en RUMP, vas al SDU y volvés al TAD. ¿Vos vas a comercializar?

-Lanata: No, no.

-Longobardi: ¿Y cómo sabemos?

-Lanata (bromea): ¡Te juro! ¡Te juro! Además, si comercializo, cae la industria de encendedores en Argentina. Miles de desocupados en la calle.

-Longobardi: El Estado tiene que saber si importás un miserable encendedor para uso personal o para venderle a un tercero, que puede ser otro fanático de las cosas viejas.

-Longobardi: En quinto lugar, una vez que finalices el trámite, vas a recibir una notificación.

-Lanata (bromea): ¡La boleta!

-Sánchez: Jorge, ¿qué querías aconsejar al pueblo argentino?

-Lanata: Que contrabandeen. Le pido a la gente que a partir de ahora traigan las cosas de contrabando y listo. Tengo un amigo que trae cosas de contrabando, no voy a dar el nombre, un importador "informal". Le voy a pedir a mi amigo, que trae un elefante por la Aduana y nadie le dice nada. Le he pedido varios elefantes que tengo en una quinta en la provincia de Buenos Aires. Entonces le voy a pedir a mi amigo que viene todos los meses de Nueva York que me traiga 64 encendedores. Se los voy a mandar al secretario de Industria a la casa, que no me acuerdo como se llama. Ah sí, ¡Grasso!

-Grasso: espere que le van a llegar 63 encendedores por correo.

Sobre el final de la anécdota, Lanata y Longobardi continúan repasando otras características que se deben consignar en los formularios de presentación, como el origen del encendedor, los tipos de "accionamiento", si el método de carga es combustible o gas, si incluye bencina, entre otros datos.