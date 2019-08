Presentaron el Super 10 Solidario que jugará San Isidro

Con la presencia de representantes de los clubes participantes, organizaciones y autoridades de la Agencia Córdoba Deportes, se presentó una nueva edición del Súper 10 de Básquet Solidario, un torneo que busca llevar la solidaridad del mundo deportivo a quienes más lo necesitan.

El “Súper 10” se realizará del 9 al 15 de septiembre en distintas sedes de la Provincia de Córdoba, entre los que se encuentran las localidades de Bell Ville, Córdoba, Río Tercero, Oliva, San Francisco, Las Varillas y Morteros.

“Es un gusto que se da el deporte de la Provincia de Córdoba. Estamos muy contentos. Aquello que comenzó siendo un Súper 4 terminó siendo un Súper 10 y eso muestra el crecimiento y la continuidad de la competencia”, manifestó Medardo Ligorria, Presidente de la Agencia Córdoba Deportes, y agregó: “Este año quisimos que sea más federal, que el evento esté más cerca de la gente, por eso, muchos de los partidos serán en el interior”.

La forma de disputa se realizará en tres zonas (una de cuatro equipos y las restantes de tres) donde jugarán la Asociación Deportiva Atenas, Instituto Atlético Central Córdoba, Club Barrio Parque (los tres de Córdoba Capital), Club San Isidro (San Francisco), Tiro Federal (Morteros), Ameghino de Villa María, 9 de Julio de Río Tercero, Club Independiente de Oliva, Bell de Bell Ville y 9 de Julio de Morteros.

El compromiso y participación de las instituciones muestra la función social que adquiere el deporte federado gracias a la solidaridad entre éste y el público. De esta manera, el Gobierno de la Provincia de Córdoba busca contribuir a este círculo virtuoso a donde todos se comprometen para conseguir el mejor logro: el triunfo social.

Del certamen es fiscalizado por la Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba y participan los diez equipos de la Provincia de Córdoba que están representando a la misma en instancia Nacional según su categoría de participación (Liga Nacional, Liga Argentina y Torneo Federal).

Gran parte de lo recaudado (las entradas a los partidos se establecieron en un monto de $150) será destinado al Cuerpo de Voluntarios del Hospital de Niños, mientras que una pequeña porción servirá para solventar parte de los gastos que demanda la organización.

Programación:

Primera fecha (Lunes 9 de septiembre)

17.30 Hs.- Independiente D. S. C. Oliva vs A. D. 9 de Julio Morteros [BELL VILLE]

19.30 Hs.- C. A. Barrio Parque vs Tiro Federal Morteros [BELL VILLE]

21.30 Hs.- Atlético Bell de Bell Ville vs Sp. 9 de Julio Río IIIJ. [BELL VILLE]

22:00 Hs.- F. Ameghino vs Instituto A. C. C. [ATENAS]

22:00 Hs.- A. D. Atenas vs San Isidro de San Francisco [ATENAS]

-

Segunda Fecha (Miércoles 11 de Septiembre)

17.30 Hs.- Atlético Bell de Bell Ville vs San Isidro de San Francisco [RÍO TERCERO]

19.30 Hs.- J. F. Ameghino Villa María vs Tiro Federal Morteros [RÍO TERCERO]

21.30 Hs.- Sp. 9 de Julio de Río III vs A. D. Atenas [RÍO TERCERO]

20:00 Hs.- C. A. Barrio Parque vs A. D. 9 de Julio Morteros [INSTITUTO]

22:00 Hs. Instituto A. C. C. vs Independiente D. S. C. Oliva [INSTITUTO]

-

Tercera fecha (Jueves 12 de Septiembre)

21:00 Hs.- Tiro Federal Morteros vs A. D. 9 de Julio de Morteros [MORTEROS]

20:00 Hs.- Independiente D. S. C. Oliva vs J. F. Ameghino Villa María [OLIVA]

22:00 Hs.- San Isidro de San Francisco vs Sp. 9 de Julio de Río III [SAN FRANCISCO]

21:00 Hs.- A. D. Atenas vs Atlético Bell de Bell Ville [BARRIO PARQUE]

22:00 Hs.- C. A. Barrio Parque vs Instituto A. C. C. [BARRIO PARQUE]

-

Semifinales (14 de Septiembre)

- Estadio del Club Almafuerte (Las Varillas)

19:00 Hs.- Mejor segundo vs Mejor primero

21:00 Hs.- Segundo mejor primero vs tercer mejor primero

-

Finales (15 de Septiembre)

- Estadio Ángel Sandrin, Instituto A. C. C (Córdoba)

19:00 Hs.- perdedores de semifinales

21:00 Hs.- ganadores de semifinales