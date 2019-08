Atento Sportivo al arranque del Federal A

Este viernes arranca la primera fecha del torneo Federal A y será con el protagonismo del reciente ascendido Atlético Güemes de Santiago del Estero, rival de la segunda fecha de la "verde", que recibirá a Unión de Sunchales a partir de las 22.

El partido se disputará en el estadio Arturo "Jiya" Miranda con el arbitraje del tucumano Nelson Bejas, quien será asistido por sus comprovincianos Diego Rodríguez Fernández y Leila Argañaraz.

De cara a este encuentro, el entrenador del equipo santiagueño Pablo Martel no podrá participar en el encuentro por una situación muy particular: esta semana fue condenado a un año de prisión en suspenso por amenazas a su pareja. Por lo tanto su ayudante Juan Contreras será el encargado de dirigir al equipo.

Güemes formará con Juan Mendonça; Agustin Politano, Nahuel Rodríguez, Alan Jiménez, Leandro Wagner; César Montiglio, Matías Birge, Pablo López, Raúl Zelaya; David Romero y Claudio Vega.

En tanto, Unión de Sunchales, que disputó dos amistosos con Sportivo Belgrano (empataron en Sunchales y ganó la "verde" en San Francisco), formará con: Leonardo Torres; Gustavo Mathier, Jonatan Paiz, Miguel Yuste y Lucas Pruzzo; Lucas Vera Piris, Mateo Castellano, Álvaro Aguirre, Matías Valdivia; Diego López y Matías Zbrun.

Cabe señalar que el equipo santiagueño será el rival de Sportivo Belgrano en la segunda fecha que se jugará el otro fin de semana en lo que será el debut del equipo de Domizi en condición de local.

La programación de la primera fecha:

Zona Norte

Güemes vs Unión de Sunchales [VIERNES 22 hs]

Arbitro: Nelson Bejas

DEPRO vs Crucero del Norte [SABADO 16 hs]

Arbitro: Nahuel Viñas

Sp. Las Parejas vs Sportivo Belgrano [SABADO 19 hs]

Arbitro: José Sandoval

San Martín (Formosa) vs Gimnasia (Concep. del Ur.) [DOMINGO 14 hs]

Arbitro: Guillermo Gonzalez

Juv. Unida (San Luis) vs Central Norte [DOMINGO 14 hs]

Arbitro: Rodrigo Rivero

Douglas Haig vs Chaco For Ever [DOMINGO 14.30 hs]

Arbitro: César Ceballos

Zona Sur

Sansinena vs Sp. Desamparados [SABADO 15.30 hs]

Arbitro: Luciano Julio

Sp. Peñarol (San Juan) vs Dep. Maipú [SABADO 16 hs]

Arbitro: Carlos Gariano

Sp. Estudiantes (SL) vs Villa Mitre [SABADO 17 hs]

Arbitro: Jonathan Correa

Olimpo vs Circ. Deportivo [DOMINGO 11 hs]

Arbitro: Sebastián Ranciglio

Dep. Madryn vs Camioneros [DOMINGO 14.45 hs]

Arbitro: Fernando Marcos

Ferro (Gral. Pico) vs Cipolletti [DOMINGO 14.30 hs]

Arbitro: Sergio Testa

Huracán (Las Heras) vs Juv. Unida (SL) [DOMINGO 15 hs]

Arbitro: Mario Ejarque

Con información de Mundo Ascenso y El Liberal