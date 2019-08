Caso Palacios: el hermano del imputado fue detenido pero aseguró que sin fundamentos

Marcelo Stadelman, hermano del supuesto homicida de Matías Palacios (21), se defendió de las acusaciones en su contra y aseguró que su detención días atrás no tuvo fundamentos.

Marcelo es hermano de Fernando Stadelman (31), quien está acusado del homicidio y será juzgado a partir del 12 de septiembre.

A Marcelo, según publicó el diario La Voz de San Justo en ediciones pasadas, lo denunció aparentemente un testigo clave en la causa, a quien le habría solicitado que cambie su declaración.

“Me allanaron mi casa hace dos semanas luego de una denuncia, buscaban un arma, pero dio resultado negativo”.

Luego agregó que se dirigió el martes pasado a tribunales para cerciorarse de si había alguna denuncia en su contra. “Ahí me dicen que no tengo nada, que me quede tranquilo. En ese lugar estaba esta persona (por el testigo clave de la causa) o su abogado, que me hace otra denuncia diciendo que yo lo estaba siguiendo cuando yo fui a tribunales a preguntar por mi situación. Por eso me detienen, pero jamás hubo amenazas de nada”, indicó Stadelman.

Tras ello, estuvo siete días detenido, recuperando la libertad este miércoles: “Fui a pedir las cámaras de seguridad de tribunales. No hay filmaciones sobre mi persona amenazando ni nada por el estilo, por lo que la denuncia es inválida. A mí con esto me perjudicaron socialmente”.

El juicio

Sobre el juicio que se viene el próximo 12 de septiembre, donde se buscará dilucidar quién baleó con un arma de fuego a Palacios en junio de 2017, quien murió días después, hecho en el que está imputado Fernando Stadelman por homicidio agravado por uso de arma de fuego, el hermano de este último sostuvo: “Yo desde el primer día sigo el expediente de mi hermano, me encargo de eso. Estoy en el caso, los peritajes. La Policía ese día no cercó el lugar y ni detuvo al testigo clave, al testigo ocular para hacerle barrido de pólvora en sus manos y su ropa, lo dejaron ir. Mi hermano lleva dos años detenidos, se pateó el caso de un lado a otro. Hubo contradicciones en la Justicia y de parte de este testigo”.