Terna entrerriana para el debut de Sportivo

Este miércoles se conoció la terna arbitral encargada de impartir justicia en el encuentro de la primera jornada entre Sportivo Las Parejas y Sportivo Belgrano. Será una terna entrerriana conformada por dos colegiados de Concordia y uno de Paraná.

José Sandoval (Concordia) será el árbitro mientras que sus asistentes serán Guido Córdoba (Concordia) y Daniel Zamora (Paraná).

La programación de la primera fecha:

Zona Norte

Güemes vs Unión de Sunchales [VIERNES 22 hs]

Arbitro: Nelson Bejas

DEPRO vs Crucero del Norte [SABADO 16 hs]

Arbitro: Nahuel Viñas

Sp. Las Parejas vs Sportivo Belgrano [SABADO 19 hs]

Arbitro: José Sandoval

San Martín (Formosa) vs Gimnasia (Concep. del Ur.) [DOMINGO 14 hs]

Arbitro: Guillermo Gonzalez

Juv. Unida (San Luis) vs Central Norte [DOMINGO 14 hs]

Arbitro: Rodrigo Rivero

Douglas Haig vs Chaco For Ever [DOMINGO 14.30 hs]

Arbitro: César Ceballos

Zona Sur

Sansinena vs Sp. Desamparados [SABADO 15.30 hs]

Arbitro: Luciano Julio

Sp. Peñarol (San Juan) vs Dep. Maipú [SABADO 16 hs]

Arbitro: Carlos Gariano

Sp. Estudiantes (SL) vs Villa Mitre [SABADO 17 hs]

Arbitro: Jonathan Correa

Olimpo vs Circ. Deportivo [DOMINGO 11 hs]

Arbitro: Sebastián Ranciglio

Dep. Madryn vs Camioneros [DOMINGO 14.45 hs]

Arbitro: Fernando Marcos

Ferro (Gral. Pico) vs Cipolletti [DOMINGO 14.30 hs]

Arbitro: Sergio Testa

Huracán (Las Heras) vs Juv. Unida (SL) [DOMINGO 15 hs]

Arbitro: Mario Ejarque