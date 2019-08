Se dispara el dólar: supera los $60 y vuelve a subir el riesgo país

La divisa pega un salto de 3 pesos y llega a $ 61 en el Banco Nación. El Central ya vendió US$ 115 millones y subastará otros US$ 150 millones.

El dólar y el riesgo país siguen escalando en la jornada del miércoles. La divisa sube 3 pesos a los $ 61 en el Banco Nación. El martes había cerrado en $ 58,66 en promedio, según el Banco Central. En el mercado mayorista, donde operan bancos y empresas, la divisa avanza arrancó con un alza de $ 2,48, a $ 58,74.

El Banco Central realizó el martes seis subastas y vendió un total de US$ 302 millones para contenerla. Este miércoles arrancó la primera venta a media hora de abierto el mercado. A la hora de operaciones y había vendido US$ 65 millones en dos subastas y se preparaba una tercera de US$ 150 millones.

El riesgo país, que el martes llegó a 2.001 puntos básicos, sigue subiendo y alcanza 2.037, a causa de una nueva baja de los bonos de la deuda argentina.

Los bonos se desplomaron el martes hasta 10%, lo que provocó que el índice de riesgo país se disparara hasta los 2001 puntos, un nivel que refleja claramente que para el mercado la deuda argentina deberá atravesar un proceso de reestructuración que por ahora nadie alcanza a imaginarse en qué términos se va a dar.