Sica: "Una declaración de Alberto Fernández le costó al país US$ 300 millones"

"Este no es un período de transición, pero hoy la estabilidad no es sólo un compromiso del Gobierno sino que debe ser también de los otros sectores; una declaración de ayer de Alberto Fernández le costó al país US$ 300 millones", dijo Sica en la jornada de IDEA en la Usina del Arte, en La Boca.