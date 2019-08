Anses: fechas de cobro de jubilaciones en septiembre, octubre y noviembre 2019

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) informó el calendario con las fechas de pago para jubilados y pensionados nacionales para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2019, que tendrán un aumento y cuyos días de cobro para los beneficiarios se determinan según la cifra a percibir y terminación de DNI. También se detallaron los pagos para pensiones no contributivas (PNC), que serán las primeras en cobrar en cada mes.

Como es habitual, el cronograma con la fecha de cobro depende del último número del DNI y del monto del haber. Los primeros en cobrar serán quienes perciben las pensiones no contributivas y cuyos documentos de identidad terminen en 0 y 1.

¿Cuándo y cuánto cobran los jubilados en septiembre?

A partir de septiembre de 2019, como estaba establecido por la Ley de Movilidad, las jubilaciones y pensiones tienen un aumento del 12,22% por lo que con esta suba el monto mínimo a cobrar en septiembre será de $12.938. La actualización también se aplica sobre las personas que cobran una Pensión Única para Adultos Mayores.

1- Jubilaciones y Pensiones hasta $14.705:

DNI termina en Fechas de pago 0 9 de septiembre 9 de octubre 8 de noviembre 1 10 de septiembre 10 de octubre 11 de noviembre 2 11 de septiembre 11 de octubre 12 de noviembre 3 12 de septiembre 15 de octubre 13 de noviembre 4 13 de septiembre 16 de octubre 14 de noviembre 5 16 de septiembre 17 de octubre 15 de noviembre 6 17 de septiembre 18 de octubre 19 de noviembre 7 18 de septiembre 21 de octubre 20 de noviembre 8 19 de septiembre 22 de octubre 21 de noviembre 9 20 de septiembre 23 de octubre 22 de noviembre

2- Jubilaciones y Pensiones superiores a $14.705:

DNI termina en Fechas de pago 0-1 23 de septiembre 24 de octubre 25 de noviembre 2-3 24 de septiembre 25 de octubre 26 de noviembre 4-5 25 de septiembre 28 de octubre 27 de noviembre 6-7 26 de septiembre 29 de octubre 28 de noviembre 8-9 27 de septiembre 30 de octubre 29 de noviembre

3- Pensiones no contributivas:

DNI termina en Fechas de pago 0-1 3 de septiembre 3 de octubre 4 de noviembre 2-3 3 de septiembre 3 de octubre 4 de noviembre 4-5 4 de septiembre 4 de octubre 5 de noviembre 6-7 5 de septiembre 7 de octubre 5 de noviembre 8-9 6 de septiembre 8 de octubre 7 de noviembre

La Anses otorga a las pensiones no contributivas a personas que no cuentan con recursos económicos ni trabajo formal e incluyen las pensiones por invalidez (aquellos que acrediten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral), para madres de siete o más hijos y por vejez (para personas de 70 años o más que no tengan cobertura previsional o no contributiva).