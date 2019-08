Gimnasia para todos los gustos en la nueva escuela "Daiana Nanzer"

Cómo sumarse "No se queden con las ganas de probar, se puede arrancar desde grande. Si bien llega una edad donde que no se puede disponer del cuerpo al 100% pero se pueden realizar clases de flexibilidad. No se queden con las ganas de intentarlo porque todo es posible. Como profes vemos la respuesta del cuerpo, si hicieron alguna actividad antes o no, entonces trabajamos nuestros entrenamientos acorde a todas las personas", expresó Daiana Nanzer. "Tenemos las opciones para quienes deseen hacerlo a nivel competitivo o recreativo", concluyó. Contactos: Claudia Mina (15415716) y Daiana Nanzer (15609659). También se pueden establecer contactos a través de redes sociales. Instagram: @academiadearteyexpresion