"Me atacó con la tijera y me gritó varias veces ‘Morite’", dijo la víctima de Brenda Barattini

“Mi pito quedó distinto y mi mente ya no es la misma, cambiaron las ganas y la frecuencia de orinar. Cambié porque alguien me mutiló, alguien me destrozó”. Dijo la víctima de la mutilación de Brenda Barattini (28), el 25 de noviembre de 2017, en el barrio Nueva Córdoba.

Luego la fiscal se atrevió a preguntar lo que, según el propio damnificado, todos quieren saber: “¿Tiene relaciones?”.

–No puedo. No puedo porque la cabeza no me deja. Siento que me quieren matar si tengo relaciones y el combo está ahí– dijo, en referencia a su miembro viril.

La fiscal fue más específica: “¿Puede tener una erección normal, y su pene puede tener el volumen y la tonicidad de antes?”. S.A.F. respondió: “Y... no, no es el mismo. Cambió el tamaño, todo, la forma de hacer pis, está cortado”.

Brenda Barattini comenzó a ser juzgada ayer en la Cámara 2ª del Crimen de Córdoba. Está acusada por lesiones gravísimas por el vínculo y la alevosía.

Según S.A.F., no sólo ha quedado afectada su parte física. El hombre dijo que también sufre una serie de secuelas psíquicas: estrés postraumático, ataques de pánico diarios, tristeza, evitación de actividades, estado de hiperactividad, incremento de los niveles de sobresalto, crisis de ansiedad, insomnio, dificultades de reconocimiento.

El hombre que ayer prestó declaración sostuvo en varias oportunidades que Brenda quiso matarlo, que lo indujo a un “jueguito”, que quería “darle una sorpresita” y que hizo esto después de preguntarle cómo borrar archivos de su teléfono.

Según su relato, el ataque se produjo luego de que ella le pidió mantener un vínculo con mayor compromiso porque “a ella le pasaban cosas”, según declaró él ante el estrado.

El hombre de 42 años, trabajador de la industria textil, comerciante y miembro de una banda de música, enumeró a pedido del tribunal las pérdidas económicas que sufrió por su cambio de vida.