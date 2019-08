Pichetto: la marcha del sábado "marca un proceso firme de recuperación anímica"

"¿Cómo se logra? La política no tiene nada que ver con las matemáticas. En la Argentina todo fluye rápidamente y es muy importante que los candidatos del Frente de Todos sigan hablando", sostuvo irónicamente Pichetto

Renovó sus críticas al candidato presidencial del Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández, por su "falta de definiciones concretas" sobre Venezuela, al calificar de "ridículos" sus últimos comentarios sobre el tema. Afirmó que en ese país gobierna "una dictadura atroz", como consta en el informe elaborado por la ex presidenta chilena Michelle Bachelet.

"El informe Bachelet, que es una líder política identificada con posiciones más de centroizquierda, una figura respetada en Naciones Unidas, ha dicho claramente que hay desapariciones, torturas y muertes. Y hay un éxodo humanitario de 8 millones de venezolanos que se han ido de Venezuela. Eso califica directamente el perfil del gobierno venezolano. Es una dictadura atroz que mata, secuestra, hace desaparecer personas y ha provocado un caos económico y social", sostuvo.

En ese sentido, sostuvo que "si bien no es un tema central de la política argentina, porque podemos coincidir que la economía es lo importante" el tema Venezuela también "define una verdadera una verdadera vocación democrática o una mirada muy sesgada producto de una visión de compromisos inmodificables con la dictadura de Venezuela".

"Esto es lo que me preocupa, que no hable claro en este tema y no expresa categóricamente su opinión en este tema y por qué sigue diciendo que hay ahí 'situaciones democráticas' e 'irregularidades', cuando en realidad estamos frente a un escenario de los más complejos de Latinoamérica de los últimos cincuenta años", apuntó el acompañante de fórmula de Macri y ex jefe parlamentario del gobierno de Cristina Kirchner.

Ante la hipotética influencia de la ex mandataria en un eventual gabinete de Alberto Fernández, reiteró que "ya se empiezan a visualizar tensiones dentro de esa estructura política" y agregó que la "discusión de los espacios de poder es un escenario que se está desarrollando ahora" en el Frente de Todos.

También arremetió contra los gobernadores peronistas que se presentaron ante la Corte Suprema para pedir la nulidad de las últimas medidas impulsadas por el Gobierno sobre la quita del IVA en algunos productos de la canasta básica familiar y la suba del mínimo no imponible para el Impuesto a las Ganancias: "Es muy difícil la posición de los gobernadores en términos de reclamar por estos recursos, cuando estos recursos están destinados a los ciudadanos de las provincias que ellos gobiernan".

"Las demandas de los gobernadores pueden tener algún contenido, pero la verdad es que durante todo este tiempo el Gobierno Nacional los ha ayudado a mejorar la situación fiscal y estas medidas tienen fundamentalmente un sentido y van a favor de la gente", concluyó.