Comenzó el juicio a Brenda Barattini: "Me quiso matar en ese segundo", dijo el damnificado

"Empezamos a tener relaciones y me dijo que me iba a dar una sorpresita, que tenía algo para darme. Me dijo que si me dejaba poner algo en los ojos. Me puso un antifaz, como de terciopelo. Después me dijo que adivinara con qué me tocaba. También quiso atarme pero yo no quise. Empezó a hacerme sexo oral. De repente sentí algo. Me quiso matar en ese segundo”, relató el hombre que sufrió el corte casi completo de su pene, a manos de Brenda Barattini.

“No sabía qué me había cortado. No vi nada. El dolor fue un segundo. Ella salió de encima mío, yo intenté levantarme, me tapo, me subo los pantalones e instintivamente agarro el celular, para llamar a una ambulancia. Quiero salir y ella comienza a insultarme. Me agarró de la remera, de los pelos, y no me dejaba salir. Yo estaba con una mano haciéndome presión. Atiné a salir, y me agarraba, no dejaba irme. Metí una llave que encontré por ahí y pude abrir".

"Abrí la puerta y salí. Quedé tirado en el palier, estaba lleno de sangre. Ella estaba detrás mío, queriendo sacarme el teléfono. 'Dame eso, dame eso', decía. Ahí salió una vecina, a la que nunca pude darle las gracias. Fue un ángel, el primer ser humano que me ayudó", continuó su relato.

"SAF" el hombre que sufrió el corte casi completo de su pene, dice haber salvado su vida providencialmente por una agresión que se le adjudica a Brenda Micaela Barattini (28).

"Sentí que me moría", dijo varias veces en el juicio, mientras señalaba que se despidió de su novia, de sus amigos y otros familiares.

El inicio del juicio

En el juicio, que comenzó este lunes en la Cámara 2ª del Crimen, quedó flotando la idea de que la acusación a Barattini puede variar de "lesiones gravísimas agravadas por el vínculo" a "tentativa de homicidio agravada".

La fiscal Laura Battistelli que finalizó su cuestionario al testigo (y querellante) SAF anticipó antes del debate que la figura penal puede agravarse, para lo cual sería necesario suspender este juicio y convocar al jurado popular.

El testimonio continúa con el interrogatorio de su abogada, Carolina Testa, y luego con el de los defensores Iván Sironi y Lucas de Olmos.

A primera hora Barattini se abstuvo de declarar y anticipó que lo hará en la próxima audiencia, una vez que conozca la declaración de SAF.

Sus abogados solicitaron que no estuviera presente durante la declaración de la víctima.

Fuente: La Voz del Interior