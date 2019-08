Yuliana Chevalier: familia asegura que tiene nuevas "pruebas determinantes" para demostrar que fue un crimen

La familia de Yuliana Chevalier, la joven que murió en agosto de 2017 tras un disparo de arma de fuego, se presentó este lunes en Tribunales para aportar nuevas pruebas e insistieron en que "Yuliana fue asesinada y no se suicidó", según explicó el abogado Mauro Gómez, uno de los patrocinantes de la familia Chevalier.

Por el caso estuvo detenido la ex pareja de Yuliana, el policía santafesino Alejandro Lovera, aunque posteriormente el fiscal Bernardo Alberione solicitó el sobreseimiento del imputado al entender que no había pruebas en su contra.

Sin embargo, la familia de Yuliana siempre insistió en que no fue un suicidio este lunes se hicieron presentes en los Tribunales como querellantes para, según explicaron, presentar nuevas pruebas que no se conocían. "A través de una investigación propia de la familia estamos aportando nuevos elementos probatorios para tratar algunos temas que el fiscal no ha tratado en la causa todavía. Aclaro que estamos muy conformes con el trabajo que viene llevando la Fiscalía, pero estamos aportando elementos que van a terminar de demostrar que Yuliana fue asesinada y no se suicidó", señaló el abogado Gómez.

Nuevas pruebas

"Son elementos nuevos, que no han sido tratados en la causa. Muestran acabadamente que lo de Yuliana fue un asesinato", destacó el letrado.

"La familia ha podido acreditar algunas cuestiones que no habían quedado acreditadas en la causa hasta la fecha, sin perjuicio del trabajo que viene haciendo la Fiscalía. Confiamos en que con esto el fiscal va a poder elevar la causa a juicio", agregó Gómez.

Consultado sobre si volverán a pedir la detención de Lovera, aseguró que la misma será "una consecuencia natural" de las pruebas que aportaron. "Son pruebas determinantes. Vamos a estar viendo un vuelco en la causa en los próximos días", reiteró el abogado.

En la misma línea, Verónica Chevalier, madre de Yuliana, volvió a manifestar que se trató de un crimen. "Mi hija no se mató. Gracias a esto ella va a poder descansar en paz y vamos a tener la justicia que ella merece. Estamos tranquilas porque el avance que dio la causa es grande", dijo.