Miralo en vivo: Santamarina de Tandil vs. Deportivo Riestra por la B Nacional

Santamarina de Tandil recibirá en la noche de este lunes a Deportivo Riestra por la segunda fecha del torneo de la B Nacional, en un partido que comenzará a las 20:30 en el estadio San Martín y que será dirigido por el árbitro Emanuel Ejarque.

El partido se podrá ver en vivo online en este link con transmisión en directo de TyC Sports Play.

Los dirigidos por Fernando Quiroz tendrán su primera presentación como local en la actual temporada. Ante su parcialidad intentarán hacer valer la unidad sumada frente a Sarmiento en Junín en el inicio del certamen.

Si bien no hubo confirmaciones el entrenador del conjunto tandilense no realizaría variantes en su formación y apostaría por los mismos once que igualaron frente al Verde.

Dudas en el equipo

Luego del buen inicio en el torneo con Gimnasia y Esgrima de Jujuy como local, en Riestra el DT Guillermo Duró mantiene algunas dudas en la zona defensiva y en el mediocampo. Una tiene que ver con la vuelta del Tata Benítez que podría reemplazar a Eric Tovo en la zaga central, la otra pasa por el lateral izquierdo donde Gastón Montero y Emiliano Carrasco se disputan un lugar, mientras que la restante tiene que ver con la chance de darle titularidad a Braian Sánchez, de buen partido con los jujeños, en lugar de Jonatan Goitia.

Probables formaciones

Santamarina: Joaquín Papaleo; Adrián Scifo, Osvaldo Barsottini, Fernando Piñero, Lucas Krupszky; Román Strada, Matías Kabalin, Gustavo Iturra, Mariano González; Fernando Telechea y Martín Michel.

Riestra: Matías Vega; Yeison Mena Murillo, Daniel Silvani, Benítez o Tovo y Montero o Carrasco; Goitia o Sánchez, Sebastián López, Jonathan Belforte, Esteban Pipino; Yamil Romero y Gonzalo Bravo. .

Estadio: Ramón Santamarina

Hora: 20.30

Con información de Solo Ascenso.