Netflix anunció que la película de "Breaking Bad" se estrena en octubre

Netflix anunció en las últimas horas que el próximo 11 de octubre de este año estrenará "El Camino", la película secuela de la exitosa serie Breaking Bad, a casi seis años de su final.

La producción aparentemente contará lo que pasó con Jesse Pinkman (Aaron Paul) luego de su trabajo con Walter White (Brian Cranston), su ex profesor de química con el que se insertó en el oscuro camino de la venta de metanfetaminas.

El tráiler muestra cómo tras el final impactante final de la serie, Skinny Pete (Charles Baker), uno de los compañeros del mundo del narcotráfico de los protagonistas, es interrogado por la Policía para determinar el paradero de Pinkman.

La expectativa está centrada en la participación de Cranston como Walter White, que posiblemente aparezca en esta pieza. El actor compartió en su cuenta de Twitter a fines de junio un imagen que decía "pronto" y lo hizo al mismo tiempo que el otro protagonista de la tira, lo que casi anticipó su participación.

Los fanáticos también se preguntan si la serie continuará tratando el mundo de las drogas y los cárteles y si el "prestigioso" abogado Saúl Goodman -con su propia serie-, ayudará en este caso a los personajes.

"Es un capítulo de Breaking Bad que no me había dado cuenta que quería y ahora que lo tengo, estoy muy feliz de que esté ahí", declaró al New York Times el actor Aaron Paul.

El creador de la serie, Vince Gilligan, escribió el guión en conjunto con Paul.