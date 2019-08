Miralo en vivo: San Martín de Tucumán vs. Villa Dálmine por la B Nacional

San Martín de Tucumán será local en la tarde de este domingo frente a Villa Dálmine en un partido por la segunda fecha del torneo de la Primera Nacional, que comenzará a las 16 en el estadio La Ciudadela y que será dirigido por el árbitro Nelson Sosa. Miralo en vivo online en esta página a la hora del comienzo, con transmisión de Orgullo Violeta.

El fin de semana pasado los de Sergio Gómez y Favio Orsi no pudieron iniciar su temporada debido a que no pudieron volar a José Ingenieros para chocar contra Almagro. Sin embargo, días después, se presentaron en Salta ante Argentinos Juniors por Copa Argentina y si bien quedaron eliminados no tuvieron un mal rendimiento.

Si se toma el cotejo ante el Bicho como referencia, la dupla técnica mantendría en cancha a la misma formación para presentar en su estadio, aunque Luciano Pons podría jugar en lugar de Gonzalo Rodríguez.

Tomar carrera

El Viola viene de una victoria en el debut ante Instituto y es por eso que sumar en terreno ajeno es de vital importancia para continuar con el invicto en el certamen doméstico.

Si bien Lucas Bovaglio no confirmó los once que saldrán desde el inicio, en el cuerpo técnico son optimistas con la presencia como titular de Catriel Sánchez, que en el duelo ante la Gloria se retiró por una molestia. De ser titular, el Viola contaría con los mismos futbolistas que ganaron en el debut.

Probables formaciones

San Martín de Tucumán:Ignacio Arce; Pier Barrios, Abel Luciatti, Ricardo Moreira, Lucas Diarte; Matías Fissore, Juan Mercier; Gonzalo Rodríguez o Pons, Claudio Mosca, Nicolás Castro; Ramiro Costa.

Villa Dálmine: Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Fabricio Brener, Matías Ballini, Nicolás Del Priore, David Gallardo; Denis Brizuela; Catriel Sánchez.

Estadio: San Martín.

Hora: 16.

