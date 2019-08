Miralo en vivo: All Boys vs. Brown Adrogué por la B Nacional

All Boys recibirá en la tarde de este domingo a Brown de Adrogué por la segunda fecha del torneo de la Primera Nacional, en un partido que comenzará a las 15:30 en Floresta y que será dirigido por el árbitro Diego Ceballos. Miralo en vivo online en esta página, con transmisión de All Boys TV.







El partido también se podrá ver en vivo y online a través de este link con transmisión en directo de TyC Sports Play o además en la web del medio partidario All Boys TV

All Boys no tiene descanso en el arranque de la temporada. El equipo de Floresta disputará este domingo su tercer encuentro en el lapso de 11 días, desde su debut en la Primera Nacional, con el 0-0 ante Chacarita, pasando por la derrota por Copa Argentina frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en Santa Fe.

Para su primera victoria, el Albo deberá superar en casa a Brown de Adrogué, un rival duro en la categoría, que lleva varios años peleando. Los de Pablo Vico también debutaron con un empate (1-1 ante Rafaela) y persiguen los primeros tres puntos.

Aunque todavía no pueden contar con todos (Jonathan Benedetti sigue sin estar habilitado), el Albo irá con 18 futbolistas a Floresta, aunque sin un once confirmado, dado que esperan la evolución física de varios jugadores que terminaron cargados el miércoles en Santa Fe. Alan Espeche podría ingresar por Santiago Lebus, mientras que Facundo Parra concentró por primera vez, pero su estado físico no sería óptimo para jugar los 90 minutos.

Por la primera

El equipo de Adrogué debutó con una igualdad en el campeonato y dejó una buena imagen. Para este compromiso, el entrenador Pablo Vico tiene pensado repetir el mismo equipo que empató ante la Crema.

Probables formaciones

All Boys: Nahuel Losada; Adrián Martínez, Facundo Cardozo, Nicolás Salazar, Santiago Bustos; Alan Espeche, Sebastián Navarro, Daniel Ibáñez, Nicolás Igartúa; Facundo Callejo y Diego Jara.

Brown Adrogué: Mauro Ruggiero; Ezequiel Bonacorso, Ignacio Bogino, Ariel Kippes, Alberto Stegman; Fernando Enrique, Rodrigo Burgos, Iván Becker, Luciano Nieto; Tomás Molina y Matías Linas.

Hora: 15.30

Estadio: All Boys

Con información de Solo Ascenso.