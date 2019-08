Naiara Awada fue atacada por cinco jóvenes en el subte

Naiara Awada volvió a ser noticia cuando manifestó públicamente su posición política. Anoche en Intratables, la actriz habló de las agresiones que recibió por ser sobrina del Presidente, y reveló que hasta fue atacada en el subte.

Naiara hablo de sus razones para estar a favor del partido de Mauricio Macri, y Débora Plager, panelista del programa, le pregunto si no tenía mido de hacer pública su opinión. La actriz explicó cómo lo vive actualmente en su profesión: “Yo lamento muchísimo que varios colegas, o varios directores de cine, o artistas ahora me miren con otra cara, siento que está demasiado fuerte la guerra”.

Fabián Doman, el conductor, le pidió precisiones, y Naiara contó el lamentable episodio que vivió ayer: “Viajé en subte y me agarró un grupo de cinco jóvenes, me empezaron a decir de todo en medio del subte, que era una panqueque. Tuve miedo, da verdad, me asusté, dije ‘me van a pegar’, estaban muy agresivos. Me quedé callada, una chica me golpeó las piernas”.

La actriz mencionó algunas situaciones incómodas que vivió, no con colegas, sino con desconocidos en diferentes ámbitos: “En la calle tal vez me insultan, me agreden”. En otras ocasiones, Naiara recibe comentarios por su vínculo familiar con Macri, cuando en realidad, según la actriz, no tiene contacto con el Presidente.

Tal como le sucedió en el subte, muchos de los comentarios que recibe la acusan de haberse “dado vuelta” en su opinión, ya que meses atrás Naiara tenía una postura kirchenirsta. A modo de diagnóstico de la realidad, explicó: “Yo siento que hay mucha gente que le avergüenza decir que votó a Mauricio. Yo tuve los ovarios, en un ambiente en el cual la mayoría es kirchenrista, de decir ‘yo no estoy apoyando eso’”.

Esa vehemencia es repudiada por algunos críticos del Presidente, como los jóvenes que la agredieron en el subte: “Me asusté tanto que mire a una señora al lado mío, me quedé así y dije ‘Dios por favor cuidame, que no me pase nada’”, dijo Naiara para cerrar.