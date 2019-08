Rosario Central recibe a Patronato: formaciones, TV y cómo verlo en vivo online

Rosario Central recibirá en la tarde de este sábado a Patronato por la cuarta fecha de la Superliga Argentina, en un partido que comenzará a partir de las 17:45 en el Gigante de Arroyito, tendrá arbitraje de Hernán Mastrángelo e irá televisado por la señal de cable Fox Sports Premium.

Los dos encaran la Superliga obligados a sumar para quedarse en primera, porque cuentan con la misma cantidad de puntos en iguales presentaciones (65 unidades en 55 partidos) y porque los dos están entre los tres que descenderían si hoy acabara la temporada.

Por eso se habla de partido clave o de doble valía: porque sumar de a tres significará a la vez reducirle el promedio al adversario. Y eso es lo que intentará el Canalla de Diego Cocca, que llega invicto con dos victorias y una igualdad.

La semana previa no fue tranquila en Arroyito. Es que los jugadores no cobraron a tiempo el mes de julio y eso generó inquietud, incluso con una advertencia de parte de los jugadores que fue admitida por el propio entrenador Diego Cocca: la posibilidad de no concentrar. Finalmente lo hicieron pero en horas de la noche.

Central jugaría con el mismo equipo de las tres primeras fechas, que viene de ganarle a Atlético en Tucumán y a Talleres en el Gigante, y de empatar con San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

Enfrente estará el sorprendente Patronato, uno de los equipos que cometió más infracciones en las tres fechas, vencedor de Colón como visitante y Huracán como local, condición en la que perdió con Boca.

"Sabemos que ellos presionan y recuperan o cortan, así que tenemos que estar preparados para eso, y también sabemos que es una final, un partido contra un rival directo", declaró en entrenador "canalla" Diego Cocca.

Cómo ver el partido

El partido se podrá ver por TV en vivo y en directo por Fox Sports Premium y también online en este link de Fox Sports Play.

Además, muchos que no tienen televisión por cable o satélite acuden al sitio A puro gol (en el último reproductor de video, al comenzar el partido), Kahsadsuperliga, futbol libre.online, futbol para todos.net, adiccion futbolera o también en television libre.

También otros eligen verlo en golesespana o television para todos.

Probables formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Nahuel Molina,Matías Caruzzo, Miguel Barbieri y Emanuel Britez; Ciro Rius, Fabián Rinaudo, Leonardo Gil y Diego Zabala; Maximiliano Lovera; y Claudio Riaño. DT: Diego Cocca.

Patronato: Matías Ibáñez; Christián Chimino, Federico Mancinelli, Matías Escudero y Mathías Abero; Gabriel Compagnucci, Damián Lemos, Julián Chicco y Gabriel Ávalos; Santiago Rosales; Hugo Silveira. DT: Mario Sciaqua.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Hora: 17:45.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

TV: Fox Sports Premium.