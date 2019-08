Casi un milagro: se despertó Benjamín, el niño baleado en Rosario

En un hecho sorprendente, Benjamín Biñale, el pequeño que fue baleado días atrás en Rosario, se despertó anoche y pudo contactarse con sus padres después de seis días de estar inconsciente. "Papá te amo, llevame a casa", le dijo a su papá Javier, quien aseguró que todavía no puede creer la recuperación casi milagrosa que tuvo el pequeño.

Benjamín, de 8 años, recibió un impacto de bala en la cabeza cuando se preparaba para jugar un partido de fútbol el pasado sábado. Sus padres, familiares y amigos se mantuvieron todos estos días en el Hospital Vilela orando y pidiendo por su recuperación.

Su papá Javier dijo no poder creer la recuperación de su hijo. "Es un león. Viene todo bien. Hay que esperar todo este día. En cualquier momento pasa a sala común", dijo.

En diálogo con Radio 2 de Rosario, el hombre manifestó que siempre mantuvo la fe pese a tener "mucho miedo los dos primeros días". "Desde ayer, Dios se manifestó. No paró de avanzar. Le sacaron el respirador y ahora respira por sus propios medios. Es un león. Abrió los ojos, me contestó preguntas. Me dijo: 'Papá te amo, llevame a casa'. Es algo que no puedo creer, que hace seis días entró con una bala en la cabeza y de repente abra los ojos y me diga «Papá te amo»", agregó.

Según Javier, el nene está "tranquilo". "Me dieron el parte. Viene todo bien. Hay que esperar todo este día. Son optimistas de que no va a volver a usar el respirador. En cualquier momento pasa a sala común para que podamos contenerlo y cuidarlo más", concluyó.

La directora del Hospital Víctor J. Vilela, Viviana Esquivel, declaró en conferencia de prensa que la evolución de Benjamín "es un notición" y que su situación se debe seguir "día a día".

“Benjamín está mirando dibujitos lo más pancho. Por Dios, qué grande que sos y qué guerrero es mi hijo. Gracias Dios, gracias a todos”, dijo su padre, plenamente conmovido.

Sigue la investigación

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dijo que “será sumamente difícil” identificar a la persona que disparó al aire e hirió al pequeño cuando jugaba al fútbol, pero prometió “trabajar con todas las energías” para dar con el tirador. Y, de paso, le hizo otro fuerte llamado de atención al Poder Judicial para que “esté a la altura”.

En contacto con la prensa este viernes por la mañana, Pullaro se refirió al caso Benjamín, a propósito de la suspensión de las fechas del fin de semana de la Asociación Rosarina de Fútbol.

“Es sumamente difícil esclarecerlo porque (el arma) pudo haber sido disparada entre 300 y mil metros. No es sencillo dar con los autores pero queremos decirle a la comunidad de Rosario, a la comunidad futbolera de Rosario, que nos vamos a ocupar y vamos a trabajar con todas las energías para dar con el responsable”, prometió y corrigió: “Lo califican como un responsable, yo como un delincuente”.

Con información de Rosario3.com