Miralo en vivo: Temperley vs. Nueva Chicago por la B Nacional

Temperley recibirá en el mediodía de este sábado a Nueva Chicago por la segunda fecha del torneo de la Primera B Nacional, en un partido que comenzará a las 13:05 en el estadio Alfredo Beranger y que será dirigido por el árbitro Luis Lobo Medina. Miralo en vivo en esta página a la hora del comienzo con transmisión de Soy Celeste TV.

El partido también se podrá ver en vivo online en este link con transmisión en directo de TyC Sports Play (requiere tener cable)

La dura derrota ante Estudiantes en Río Cuarto caló hondo en el Celeste. Frente al duro equipo de Mataderos, debutar en casa propone un guiño para recuperar la confianza.

Pensando en el equipo, todavía sin confirmación, Nicolás Demartini, el reciente campeón panamericano aparece en el horizonte como la única variante en lugar de Fernando Alarcón.

En cuanto a los viejos conocidos, el técnico Gastón Esmerado es otro de los que vuelve. Luego de aquel paso por la institución de Zona Sur, comprendido entre Primera y la parte inicial de la temporada pasada, el DT regresa al Teatro.

Protagonista

El empate del debut con Deportivo Morón no conformó a nadie por Mataderos. Chicago no dejó la mejor imagen y por eso buscará cambiar la cara este sábado cuando afronte su segundo compromiso en la Primera Nacional.

Para este compromiso, Gastón Esmerado sabe que no podrá contar con Aldo Araujo, quien sufrió un desgarro. Si bien el entrenador no lo confirmó, por él podría ingresar Facundo Mater. Sin embargo, no sería el único cambio.

Gonzalo Vivas cumplió con la fecha de suspensión y sería de la partida. Así, Rodrigo Izco dejaría su lugar en el lateral derecho. Además, en el ataque Valentín Viola haría su debut en lugar de Horacio Martínez.

Probables formaciones

Temperley: Matías Castro; Gonzalo Asís, Enzo Baglivo, Demartini y Sebastian Prieto; Mauro Cerutti, Federico Fattori o Roberto Brum y Leonardo Di Lorenzo; Alexis Vega, Mauro Guevgeozían y Lucas Baldunciel.

Nueva Chicago: Agustín Silva; Vivas, Jonathan Fleita, Daniel Díaz y Diego Martínez; Mater, Saúl Nelle, Gonzalo Miceli y Favio Brizuela; Viola y Mauricio Asenjo.

Estadio: Temperley.

Hora: 13:05

Con información de Solo Ascenso.