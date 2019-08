Súper 10 Solidario: la tecera fecha se jugará en el "Severo Robledo"

El 9 de septiembre arranca el Super 10 Solidario que organiza la Agencia Córdoba Deportes que tendrá la participación de todos los equipos de básquet que se desempeñan a nivel nacional. Como en las últimas ediciones, San Isidro participará de la competencia y será sede de la tercera fecha.

Los equipos participantes: Atenas de Córdoba (Liga Nacional), Instituto de Córdoba (Liga Nacional), San Isidro (Liga Argentina), Barrio Parque de Córdoba (Liga Argentina), Tiro Federal de Morteros (Liga Argentina), Ameghino de Villa María (Liga Argentina), 9 de Julio de Río Tercero (Federal), 9 de Julio de Morteros (Federal), Atlético Bell de Bell Ville (Federal) y Independiente de Oliva (Federal).

Programación:

Primera fecha (Lunes 9 de septiembre)

- Estadio José “Gordo”Albert, 9 de Julio (Río Tercero)

18:00 Hs.- Atlético Bell de Bell Ville vs San Isidro de San Francisco

20:00 Hs.- J. F. Ameghino vs Tiro Federal Morteros

22:00 Hs.- Sp. 9 de Julio Río III vs A. D. Atenas

- Estadio Ángel Sandrin, Instituto A. C. C.. (Córdoba)

20:00 Hs.- C. A. Barrio Parque vs A. D. 9 de Julio Morteros

22:00 Hs.- Instituto A. C. C. vs Independiente D. S. C. Oliva

-

Segunda Fecha (Miércoles 11 de Septiembre)

- Estadio La Leonera, J. F. Ameghino (Villa María)

18:00 Hs.- A. D. 9 de Julio Morteros vs Independiente D. S. C. Oliva

20:00 Hs.- Atlético Bell de Bell Ville vs Sp. 9 de Julio de Río III

22:00 Hs.- J. F. Ameghino Villa María vs Instituto A. C. C.

- Estadio Cándido Magris, A. D. Atenas. (Córdoba)

20:00 Hs.- A. D. Atenas vs San Isidro de San Francisco

22:00 Hs. C. A. Barrio Parque vs Tiro Federal Morteros

-

Tercera fecha (Jueves 12 de Septiembre)

- Estadio Vide Tealdi, Tiro Federal (Morteros)

21:00 Hs.- Tiro Federal Morteros vs A. D. 9 de Julio de Morteros

- Estadio Severo Robledo, San Isidro (San Francisco)

20:00 Hs.- J. F. Ameghino Villa María vs Independiente D. S. C. Oliva

22:00 Hs.- San Isidro de San Francisco vs Sp. 9 de Julio de Río III

- Estadio El Teatro del Parque, Barrio Parque (Córdoba)

20:00 Hs.- A. D. Atenas vs Atlético Bell de Bell Ville

22:00 Hs.- C. A. Barrio Parque vs Instituto A. C. C.

-

Semifinales (14 de Septiembre)

- Estadio del Club Almafuerte (Las Varillas)

19:00 Hs.-

21:00 Hs.-

-

Finales (15 de Septiembre)

- Estadio Ángel Sandrin, Instituto A. C. C (Córdoba)

19:00 Hs.- perdedores de semifinales

21:00 Hs.- ganadores de semifinales