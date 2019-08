El humo de incendios en el Amazonas llegaría a Córdoba y San Francisco: ¿cómo se va a notar?

El humo de los graves incendios en el Amazonas, y también en Paraguay y en Bolivia, está afectando la visibilidad en provincias del norte y el oeste de Argentina, y llegaría hoy a Buenos Aires, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Pero además, el humo ingresaría este fin de semana a la zona de Córdoba y San Francisco.

¿Cómo se va a notar ese humo en San Francisco? Si se mantiene la previsión de nubes altas, como mucho se verá el cielo algo grisáceo, explicó Roberto Bohn, a cargo de la Estación Meteorológica de la UTN local. "No es nada raro, no se va a oscurecer el cielo ni nada por el estilo. No tendrá tampoco partículas sólidas", aseguró, aunque aclaró que esa es la previsión y hay que ver cómo se desarrollan los fenómenos.

Para el fin de semana en San Francisco se espera tiempo no muy frío, con una máxima que se ubicará en torno a los 22 grados y con cielo parcialmente nublados.

Sin embargo, a partir del lunes entrará una masa de aire cálido, con temperaturas que podrían llegar a los 30 grados hasta el jueves, anticipó Bohn.

Finalmente, el meteorólogo aseguró que no está previsto que haya lluvias el próximo 30 de agosto, señalado como el día de la tormenta de Santa Rosa.

En el resto del país

"Ya hay presencia de humo que llega desde los distintos incendios que hay en la Amazonia, Bolivia y Paraguay, en Formosa, Jujuy, Corrientes, Catamarca, La Rioja y el norte de Santa Fe", detalló esta tarde a Télam la meteoróloga Cindy Fernández, del SMN.

La experta explicó también que "el viento norte traerá ese humo al centro del país, por lo que hoy mismo podría disminuir la visibilidad en Buenos Aires, proceso que se va a agudizar durante el fin de semana y la semana que viene".

La Amazonia concentra el 52,5% de los incendios de 2019 en Brasil, con más de 71.000 focos ígneos, lo que generó una ola de repudio mundial, que creció por la declaración del presidente Jair Bolsonaro minimizando el peligro ambiental.